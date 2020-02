2ème SALON HISTORIC AUTO À NANTES, LES 29 FÉVRIER ET 1er MARS 2020.

La deuxième édition du Salon HISTORIC AUTO, aura lieu à Nantes dans le HALL XXL de 15.500 m2 du Parc des Expositions de la Beaujoire, les Samedi 29 Février, de 9 Heures à 20 Heures et 1er Mars de 9 Heures à 18 Heures.

Salon créé sous l’impulsion de Florian BOMPAS, que l’on ne vous présente plus à AutoNewsInfo (Super VW Fest et Clisson Vintage) et de deux figures du milieu automobile Nantais, dont Benoît CHENET, dans le monde de la collection depuis vingt ans, et qui a créé le Site « rétrocalage » qui référence 800 professionnels et pas moins de 3.000 événements par an. Site indispensable partout en France, pour savoir immédiatement, qui fait quoi et où.

Sans oublier Charles HERVOUET, le fils de Patrick HERVOUET, l’ancien vendeur d’accessoires automobiles le plus connu des Pays de la Loire. En effet, Patrick rachète Ouest Accu au début des années 70, la boutique du grand Champion de Course de Côte, Marcel GRUE.

À AutoNewsInfo, on se souvient que la devanture était tellement petite à l’époque qu’il n’y avait en vitrine, qu’un petit siège baquet et une jante en 12 pouces…

Charles a naturellement pris la suite de son père avant de revendre l’affaire ‘Nantes Équip’Auto’ pour ouvrir un centre de contrôle technique certifié AUTOSUR CLASSIC, qui est d’ailleurs naturellement partenaire de ce Salon à Nantes..

Les trois amis réunis en association à but non lucratif sous le régime de la Loi 1901, et qui porte le nom évocateur de ‘REVIVAL Production’, ont connu un succès phénoménal, lors de la première édition avec plus de 20.000 visiteurs… l’an dernier

Cette année, 180 exposants prendront possession des 12.500 m2 mis à leur disposition, se répartissant en 123 professionnels et 57 clubs ou associations.

Mais il y a aussi des expositions à thème et animations proposées capables de satisfaire tous les visiteurs !

12 expositions thématiques seront proposées sur 1600 m²

– Rétrospective de la marque Bugatti

– Présentation de différents modèles de Ferrari

– 110 ans de la marque Alfa Romeo

– Bleu de France, une par décennie de 1900 à 2020

– De Dion-Bouton par le club de Carquefou

– Indian et Harley Davidson

– Motos françaises des années 70 à nos jours

– Motos anglaises, Norton, BSA, Triumph, Triton, Royal Enfield…

– Vespa versus Lambretta

– Militaria avec un char Shermann, dépanneuse War…

– Utilitaires

– « Trois Mecs en tobec » avec Igor Bietry, Thierry Dubois et Jean-Claude Amilhat

Diverses animations tout au long du week-end

– Jean-Claude Andruet, parrain du Salon, sera présent tout le week-end pour des dédicaces.

– Dédicaces de Thierry Dubois sur le stand des Éditions Paquet-Calandre (stand E01)

– Dédicaces de Hubert Auriol pour son livre TDSPP le samedi de 14 h à 17 h sur le stand Astikoto (stand B11)

– Présence le samedi de 15 h à 17 h 30 de Pascal Huteau, Vice-champion de France FFSA GT4 AM, sur le stand de Classic Auto Passion (stand C30)

– Présence le samedi matin de Philippe Guédon architecte/concepteur des Matra 530, Bagheera, Rancho et Murena, Renault Espace,

d’Enzo Garavelloni, qui avait dévelopé la Matra ‘Rancho‘, ingénieur chargé de la réalisation des concepts, Roger Charbonnel chargé de la mise au point et essais (stands Matra G22, G23, G24)

– Présentation du bus Chausson nantais sur le stand de l’ARNO (stand G17)

– 50 ans de la Citroën SM sur l’Amicale Citroën & DS France (stand G02)

– 65 ans de la marque Alpine avec présentation des modèles sur l’espace Alpine (stands C24 et C25)

– Démonstration de tôlerie par Paul Prin sur l’espace Peugeot (stand G08)

– Présentation de pin-up en tenues populaires d’époque, le dimanche à midi sur le stand de l’Amicale 203 Peugeot des Pays de Loire (stand G09)

– Démonstration par Jean-Do de peinture en lettres, filet au traînard, pinstriping, airbrush, custom painting.. (stand F02)

– Ford Mustang 184 du film «Un homme et une Femme» avec vente de produits dérivés du film par la marque Bibikovna sur le stand de l’APVA86 (stand B12)

– Baptêmes de Jeep US autour du hall par le CVMA (stand F04) dont les bénéfices seront reversés à l’Association Rêves d’Enfant.

– Simulateur de conduite sur voitures anciennes par Atlantique Pole Position 44 (stand J14)

– Rasage gratuit sur le stand de Barber Corner Shop (stand J10)

Avec plus de 300 véhicules, dont 60 motos et autres deux-roues,

il y en aura pour tous les goûts dans ce Salon Nantais du Véhicule de Collection Auto-Moto et Locomotion.

À ne donc rater sous aucun prétexte !

Texte : Emmanuel LEROUX

Photos : Florian GAUDUCHEAU et Emmanuel LEROUX