LUCAS LÉGERET S’ORIENTE VERS LE GT EN SIGNANT CHEZ AKKA ASP.

Après un brillant parcours en LMP3, le jeune pilote Suisse Lucas Légeret, donne une orientation forte à sa carrière en rejoignant la catégorie GT3 et le GT World Challenge Europe.

Il disputera le Championnat Endurance, comprenant les mythiques 24 Heures de Spa, sur une Mercedes AMG de l’écurie AKKA ASP de Jérôme Policand, basée à Rabastens, dans le Tarn.

Référence de la catégorie LMP3, auteur l’an dernier de deux pôles positions et de plusieurs records du tour en ELMS (European Le Mans Series), Lucas Légeret prendra pourtant en 2020, la direction du GT3, en s’engageant en GT World Challenge Europe Endurance Series.

Repéré par la prestigieuse équipe AKKA ASP, Championne 2018 au classement pilotes comme teams, le pilote du Canton de Vaud, évoluera sur une Mercedes AMG GT3, engagée en Silver Cup, avec le Chilien Benjamin Hites et le Français Arno Santamato.

Ce virage important dans une carrière déjà très prometteuse permettra à Lucas Légeret de rejoindre une catégorie particulièrement prisée des constructeurs et offrant de nombreuses opportunités d’avenir.

Intégré à un équipage compétitif et ambitieux, le jeune homme de 18 ans découvrira ainsi un nouveau Championnat de très haut-niveau, composé de 5 courses d’endurance dont les très réputées 24 Heures de Spa (du 23 au 26 juillet), unanimement considérée comme la plus grande course de GT au monde.

C’est donc sur le légendaire toboggan des Ardennes (où il avait brillé l’an dernier en ELMS en ne manquant une nouvelle pôle position que pour quelques centièmes) que Lucas Légeret disputera son tout premier double tour d’horloge, épreuve qui lui permettra de bénéficier d’une visibilité importante et d’engranger énormément d’expérience.

Pour sa troisième saison complète seulement en sport automobile, le natif de Lausanne se frottera donc aux équipes d’usine et aux meilleurs pilotes de GT au monde.

Nul doute que sa pointe de vitesse et le bagage acquis en ELMS, lui permettront de tirer son épingle du jeu et de se battre pour la victoire.

Premier rendez-vous majeur en vue : les essais officiels organisés au circuit Paul Ricard, les 12 et 13 mars, rapidement suivis par l’entame du Championnat à Monza, du 17 au 19 avril.

Questionné sur cette nouvelle étape et orientation dans sa toute jeune carrière naissante, il n’a que… 18 ans, Lucas Légeret explique :

« Je suis très heureux de rejoindre AKKA ASP et le GT World Challenge Europe. C’est un championnat dont la qualité et l’exposition médiatique ne sont plus à démontrer. Le GT3 est devenue une catégorie majeure du sport automobile ces dernières années et l’implication des constructeurs y est très importante. Mon objectif est de devenir un jour pilote d’usine et je pense que c’était le choix le plus logique dans cette perspective. »

Et le jeune Suisse poursuit en précisant encore :

« Disputer les 24 Heures de Spa cet été s’annonce comme un challenge passionnant, c’est une course dont le prestige ne cesse d’augmenter au fil des années et je suis impatient d’y être. Les GT3 sont des voitures magnifiques, avec un niveau de performance très élevé, elles plaisent beaucoup aux fans et cela participe au succès très important rencontré par la catégorie. »

Et il conclut :

« Nous constituerons un équipage prometteur avec Benjamin Hites et Arno Santamato, notre but sera de nous mêler à la lutte pour les podiums en Silver Cup à chaque course. J’ai hâte de prendre le volant de le la Mercedes AMG GT3 et de me mettre au travail avec Jérôme Policand et toute son équipe. On connaît leur niveau de sérieux et de compétence et c’est une chance pour moi d’intégrer une telle structure. Je tiens à remercier très sincèrement mes fidèles partenaires ainsi qu’Yvan Muller et Calim Bouhadra (CEO de Rebellion Corporation) dont les conseils précieux ont joué un rôle déterminant dans mon début de carrière.»

Pour sa part, Jérôme Policand, ajoute :

«Les performances de Lucas en LMP3 et les recommandations d’Yvan Muller nous ont confirmé tout le bien qu’on pensait de lui. Il sera un des pilotes les plus jeunes du GT World Challenge Endurance, à nous de lui donner les moyens de s’adapter rapidement à la Mercedes AMG GT3. Avec ses coéquipiers, Lucas va pouvoir se battre pour les podiums en Silver, les essais de pré saison vont débuter cette semaine et l’objectif sera d’être fin prêt pour Monza».

François LEROUX

Photos : Hugues LAROCHE et TEAM

CALENDRIER GT WORLD CHALLENGE EUROPE ENDURANCA CUP

Tests officiels Paul Ricard : (12-13 mars)

Monza : (17-19 avril)

Silverstone : (9-10 mai)

1000 kms du Paul Ricard : (29-30 mai)

Tests officiels Total 24 Hours of Spa : (16-17 juin)

Total 24 Hours of Spa : (23-26 juillet)

Nürburgring : (4-6 septembre)