F3 : LA FIDÉLITÉ DES CHATS, AVEC CARLIN.

On dit que les… chats ont beau partir en vadrouille, ils finissent toujours par rentrer au bercail.

C’est le cas de Cameron Das et Enaam Ahmed, de nouveau pilotes Carlin après avoir couru pour d’autres…

Ils feront équipe avec Clément Novalak, en F3 FIA.

2019 marquait le retour de Carlin dans l’ex-GP3. Ce fut une calamité avec une avant-dernière place au classement par équipe. Teppei Natori ne fut même pas du voyage pour Macao ; il céda son baquet à Dan Ticktum. Depuis, Ticktum et Felipe Drugovich sont partis en F2, tandis que Logan Sargeant va rempiler en F3 chez PREMA.

Outre Ticktum, Carlin avait testé Clément Novalak et Billy Monger, lors de l’essai post-saison.

Seul le Franco-helvetico-britannique sera du voyage en 2020. Annoncé comme une nouvelle sensation, Novalak a débuté à l’hiver 2018, en Toyota Racing Series. Des débuts plus que probants, avec une 5e place finale et 2 victoires. Ensuite, il s’offrit un double-programme Eurocup FR-British F3, avec priorité à l’Eurocup. Une erreur d’appréciation tant Novalak n’avait pas le niveau… En 2019, il se concentra sur le British F3, avec Carlin. Il débuta la saison par 2 victoires, puis il géra son championnat. Jouant la régularité face au fougueux Johnathan Hoggard. Champion de British F3, il attaque sa troisième saison en auto et ça sera l’heure de briller.

Pour les deux autres pilotes, Carlin a misé sur des pilotes qui connaissent bien la maison.

Enaam Ahmed a débuté en British F4, en 2015. Après une saison moyenne de British F3, avec Douglas, il signa chez Carlin. Vainqueur de l’Autumn Trophy 2016, il survola le championnat 2017. Finaliste de l’Autosport Award, le Britannique eu du mal à confirmer. En F3 [Européenne], avec Hitech, il remporta 2 victoires avant de sombrer dans l’anonymat. En 2019, il parti au Japon, avec B-Max Racing with Motopark. Il assista en spectateur au sacre de son équipier Sacha Fenestraz. Néanmoins, un réveil en fin de saison lui permit de finir sur le podium final. Pour 2020, Ahmed va retrouver à la fois l’Europe et Carlin.

Le troisième homme, c’est Cameron Das. Après des débuts en F1600, en 2015, il remporta le premier championnat de F4 US, en 2016. En 2017, le pilote Américain s’essaya à l’Europe, via le British F3 et Carlin, où il regarda Ahmed décrocher le titre. Il resta chez Carlin en EuroFormula Open, où il fut discret. Pour 2019, il avait prévu de courir avec Fortec dans l’ex-F3 [Européenne], mais le championnat s’effondra et « Cameron Diaz » retourna en EuroFormula Open.

Il y fit de la figuration.

Annoncé comme l’égal d’un Colton Herta, Das a beaucoup déçu.

Saura-t-il se reprendre en F3 ?

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : F3