 BONDURANT HIGH SCHOOL OUVRE LA 1ère ÉCOLE DE PILOTAGE F4 AUX USA. AVEC LA LIGIER JSF4.

‘Bondurant High Performance Driving School’, lance la toute première école officielle de pilotage de F4 aux USA, avec la Ligier JS F4.

Une nouvelle étape pour les monoplaces Ligier. La prestigieuse ‘Bondurant High Performance Driving School’ vient d’annoncer le lancement de la première école de pilotage de F4 aux USA avec comme monoplace, la Ligier JS F4 !

Une belle promotion pour la firme Française Ligier, relancée il y a quelques années et avec un formidable succès et sportif et commercial par Jacques Nicolet et une sacrée opportunité sans précédent pour les jeunes talents et les passionnés de pilotage de participer au meilleur programme d’entrainement possible, à bord d’une monoplace de pointe, aux États-Unis.

Lancée en 2016 en F4 US. Championship, la Ligier JS F4 a connu un succès immédiat et le nombre de Ligier JS F4 engagées n’a cessé de grandir au fil des saisons.

En 2018, le Championnat Américain a établi le record international du plus grand nombre de F4 en piste, avec une moyenne… de 33 Ligier JS F4 par épreuve !

Et, il y a quelques mois, les 1, 2, 3 novembre au cours du Grand Prix des États-Unis, le Championnat comptait ps moins 38 Ligier JS F4 sur le Circuit des Amériques à Austin au Texas.

Il battait ainsi le record international des inscrits à un événement unique de la FIA en catégorie F4…

Du coup que la Ligier JS F4 fasse son apparition dans les écoles de pilotage, n’était plus qu’une question de temps !

Max Crawford, le Directeur général de Ligier Automotive North America, explique :

« Depuis que nous avons démarré le F4 US. Championship, notre but était de monter un programme avec une école de pilotage et nous sommes ravis de commencer un partenariat avec la ‘Bondurant High Performance Driving School’. Il est primordial qu’un pilote qui souhaite participer à un championnat s’y présente bien préparé. Une école, qui suit le même cursus que le championnat, avec la même voiture de course, la Ligier JS F4, ne peut être que très bénéfique pour les pilotes. La réputation de Bondurant et la qualité de son enseignement représentent beaucoup pour nous et nous sommes heureux de les accueillir à bord ! »

Le nouveau programme d’entrainement en F4 de la ‘Bondurant High Performance Driving School’ donnera l’occasion aux pilotes et aux passionnés de sport automobile de s’entraîner au volant d’une monoplace de pointe très compétitive. Ce sera la première et unique école aux Etats-Unis à proposer ce type de package motorisé par Honda.

Le programme de la ‘Bondurant F4 School’ commence en mars. Il offre différentes possibilités de formations pour prendre le volant d’une Ligier JS F4. Ces formations sont ouvertes à tous ceux qui désirent améliorer leurs compétences de pilote, ceux qui cherchent à obtenir une licence ‘SCCA Pro’ ou ceux qui rêvent de conduire une vraie monoplace.

En effet Bondurant a développé un long partenariat avec le SCCA (Sports Car Club Américain) et grâce aux nouvelles possibilités d’entrainement à la F4 de l’école, elle est désormais apte à accorder des licences ‘SCCA Pro’ aux diplômés qui auront satisfait à tous les niveaux de performance requis.

Mike McGovern, le chef instructeur de Bondurant, indique :

« Depuis plus de 50 ans, l’école Bondurant a utilisé des monoplaces dans ses programmes d’entraînement. Mais jamais auparavant nous n’avions eu l’opportunité de proposer dans nos programmes avancés une telle monoplace dotée d’une technologie de pointe Nous devons cet investissement ainsi que les relations qui l’accompagnent à nos nouveaux propriétaires, à leur vision à long terme, et à leur engagement dans l’école et dans l’industrie. »

Le directeur de course du ‘SCCA F4 US’. et de la F3 Americas Scott Goodyear, a fait remarquer à quel point les écoles jouent un rôle important pour préparer et conduire au succès les pilotes montants sur les circuits de courses modernes.

« La meilleure façon de lancer votre carrière de pilote c’est de commencer par une formation adéquate et d’apprendre l’art du pilotage d’une voiture de course en même temps que les règles et la réglementation du sport automobile. Les informations qu’un pilote reçoit en s’installant dans le cockpit d’une voiture de course au sein d’une école donnent le ton et facilitent la réussite au cours de la première saison de course. Tous les plus grands pilotes dans le monde ont commencé leur carrière au volant de la voiture de course d’une école pour accélérer leur courbe d’apprentissage avant de se lancer dans la compétition. Je me souviens de ma première fois dans une voiture de course, c’était dans le cadre d’une école de pilotage de trois jours sur une Formula 1600. Ce qui m’a donné un gros avantage sur mes concurrents. »

Scott Goodyear, a aussi manifesté son enthousiasme à propos du fait que les jeunes pilotes ont maintenant la possibilité d’apprendre tout ce qu’il faut savoir sur la course en F4 directement sur le sol américain :

« En tant que directeur du ‘F4 United States Championship’, je suis ravi que nos jeunes pilotes disposent désormais d’une école dévolue à la F4 pour pouvoir apprendre ici aux Etats-Unis l’art de piloter une F4 de course. La Bondurant School est depuis longtemps la meilleure école pour les étoiles montantes du pilotage, et son engagement et l’accent qu’elle met sur les F4 Series vont donner des pilotes déjà préparés à la course pour participer à notre championnat. »

Ajoutons encore que la ‘Bondurant School’ a déjà pris livraison de ses quatre premières Ligier F4. Trois Ligier JS F4 supplémentaires seront livrées début mars.

A PROPOS DE LA LIGIER JS F4

La Ligier JS F4 répond à la réglementation FIA Formule 4 jusqu’en 2024. Elle est un tremplin pour les jeunes pilotes, souvent issus du karting, qui débutent leur carrière dans le sport automobile.

La Ligier JS F4 a été sélectionnée par la FIA et le SCCA Pro Racing pour équiper en exclusivité le plateau du F4 US. Championship aux États-Unis.

En 2018, 33 Ligier JS F4 ont participé en moyenne à ce Championnat.

François LEROUX

Photos : LIGIER

Pour plus d’informations sur la Ligier JS F4, cliquez sur le lien ci-dessous ou contactez : ussales@ligierautomotive.com