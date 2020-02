ALONSO ET MCLAREN À INDY !

Lol, comme disent les ‘djeuns‘ !

Fernando Alonso va courir pour l’équipe McLaren (ex-Sam Schmidt) lors des prochaines 500 Miles d’Indianapolis.

Un mariage de raison, sans aucune passion.

Je t’aime, moi, non plus. Voilà comment l’on peut résumer les relations entre Fernando Alonso et McLaren.

Retour en mai dernier. Le plan de Fernando Alonso consistait à remporter les 500 Miles d’Indianapolis 2019. Lui qui avait annoncé sa retraite de la F1, fin 2018, aurait été incontournable pour le mercato 2020. Les top teams se seraient battus pour lui ! Mais l’équipe McLaren (alors adossée à Carlin) avait fait preuve d’amateurisme dans son approche d’Indy. Et dans ce naufrage, « Nando » a été le premier à sauter dans le canot de sauvetage ! Or, en Indycar, on reste « corporate » jusqu’au bout du bout. On fait de grands sourires devant les caméras et l’on ne se confie (en off) qu’une fois que la course est finie. En affichant ouvertement son mécontentement vis-à-vis de McLaren, l’ancien double-champion du monde de F1 s’est brûlé dans le paddock. Quelques secondes après sa non-qualification, il quittait seul le paddock, sous les sifflets du public (et des équipes qui n’en pensaient pas moins.) Une image qui valait tous les discours…

Le divorce entre Fernando Alonso et McLaren semblait inévitable.

Quelques mois plus tard, Zak Brown rachetait l’écurie de Sam Schmidt. À cause des rapports passés avec Honda (merci, Alonso…) Les « oranges » se virent privés de James Hinchcliffe. Pato O’Ward et Oliver Askew sont deux authentiques espoirs de l’Indycar. Mais sont-ils capables de briller à Indianapolis ? McLaren avait besoin d’un vétéran.

Pendant ce temps, Alonso frappait aux différentes portes. En 2017, il avait couru pour Andretti. Le pilote Espagnol tenta de renouer le dialogue avec Honda, regrettant ses propos sur le « moteur de GP2 ». Mais le constructeur Japonais est rancunier. Qui plus est, jusqu’aux 24 heures du Mans, l’Espagnol sera pilote Toyota. Il a d’ailleurs disputé le Dakar avec le constructeur Japonais. Pour Honda, trop de points jouent en défaveur d’Alonso. En plus, Hinchcliffe, pur-produit Honda, est à pied. Le mini-programme mis sur pied autour de « Hinchtown« , chez Andretti, était un non ferme et définitif envers l’Espagnol.

Une écurie sans pilote, un pilote sans écurie… Voilà donc McLaren et Alonso associés une nouvelle fois à Indianapolis. L’Espagnol rêve d’une « triple couronne » (F1, Indianapolis et Le Mans), comme Graham Hill. La motivation est là, reste à faire preuve d’humilité. Car des 500 Miles, ça se gagne à toute une équipe… Pour McLaren et Zak Brown, ça sera un grand test.

Après le flop de 2019, il faudra prouver que l’équipe est capable de grande chose…

Joest Jonathan OUAKNINE

Photo : MCLAREN