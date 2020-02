 NOUVELLE VICTOIRE REBELLION QUI S’IMPOSE A AUSTIN AU TEXAS EN MONDIAL D’ENDURANCE WEC

Déjà placée en pole samedi sur la piste du COTA (Circuit des Amériques) à Austin au Texas, la Rebellion R13 N°1, confirme enduite en course en remportant les Six Heures du COTA, la cinquième manche du Championnat du monde d’endurance WEC, dénommé ‘Lone Star Le Mans’.

Après l’excellent départ de son pilote Brésilien Bruno Senna lequel a rapidement pris les devants, ses deux équipiers, l’Américain Gustzvo Menezes et le Français Norman Nato, n’ont plus eu qu’à gérer l’avance.

Et, au terme des Six Heures, c’est la Rebellion de l’écurie Suisse qui l’emporte et s’impose en franchissant en 6h01’37.705 le damier, avec 52secondes4 d’avance sur la plus rapide des deux la Toyota, la N°8 du trio avec la Suisse Sébastien Buemi, le Japonais Kazuki Nakajima et le Néo-Zélandais Brendon Hartley.

La Seconde TS050 Hybrid, la voiture-sœur, la N°7 de l’équipage formé du Britannique Mike Conway, de l’Argentin Jose Maria Lopez et du Japonais Kamui Kobayashi, se classant troisième, terminant à deux tours.

UN PEU D’HISTOIRE…

L’écurie Suisse Rebellion qui avait déjà signé la pole, s’était ensuite également imposée le dimanche 10 novembre 2019 en remportant la 3éme manche du Championnat du monde d’endurance WEC 2019-2020, laquelle se déroulait en Chine à Shanghai !!!

Toute PREMIÈRE victoire sur la piste d’un prototype non Hybride depuis l’introduction en 2012, car si l’équipe Rebellion avait déjà triomphé à Silverstone en 2018, c’était à la suite du déclassement des deux Toyota pour cause de fond plat non réglementaire… dû aux trop forts passages de ses pilotes, sur les vibreurs!

Ce dimanche 10 novembre 2019, restera donc …. assurément franchement HISTORIQUE, puisque cette fois la Rebellion, s’est bien imposée à la régulière, face aux deux Toyota d’usine !

Et, ce dimanche 24 février 2020, nouvel exploit avec ce second triomphe à Austin donc cette fois!

En LM P2, succès pour l’ORECA Gibson du Team United Autosports avec son équipage composé de Paul Di Resta, Félipe Albuquerque et Phil Hanson qui termine 4éme à 7 tours.

Le podium LMP2 étant complété par deux autres ORECA-Gibson, celle du Jackie Chan DC Racing avec le Français Gabriel Aubry, le Britannique Will Stevens et le Chinois Ho Pin Tung, classée deuxième également à 7 tours et celle du Jota Sport avec Anthony Davidson, Roberto Gonzalez et Felix da Costa, qui finit elle à 8 tours.

Sixième place seulement pour l’Alpine Signatech A470 du trio avec la paire tricolore que constitue le duo, Thomas Laurent et Pierre Ragues, qu’épaule le Brésilien André Negrao, et qui finit à 9 tours

Dans la classe GTE Pro, triomphe Aston Martin avec la Vantage AMR N°95 des Danois Nicki Thiim et Marco Sorensen qui l’emporte en devançant l’une des Porsche 911 RSR, la N°92 des Champions du monde du titre, la paire avec le Danois Christensen et le Français Kevin Estre – dont l‘épouse attend un heureux événement -et la Ferrari 488 GTE N°51 de la Scuderia ‘AF Corse avec le duo James Calado et Pier Guidi.

Enfin, doublé Aston puisque la marque s’impose aussi dans la catégorie GTE AM, grâce à la Vantage du TF Sport du trio Charlie Eastwood, Salih Yoluc et Jonathan Adam, qui devance une autre Vantage AMR, la N°98 du Canadien Dalla Lana et des Britanniques Turner et Gunn.

Podium complété par la Porsche 911 RSR N°56 de l’équipe Project1 de Perfetti, Hörr et Cairoli.

Suite du mondial WEC, toujours aux USA – Austin ayant remplacé la manche Brésilienne initialement programmée à Sao Paulo – le 20 mars prochain, à Sebring, en même temps que les 12 Heures de Sebring, seconde épreuve du Championnat d’endurance US de l’IMSA, après les ROLEX 24 Heures à Daytona-Beach.

François LEROUX

Photos : WEC – TEAMS