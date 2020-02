F4 UAE : PIZZI S’OUVRE LA VOIE VERS LE TITRE !

Malmené la semaine dernière, Francesco Pizzi (Xcel) s’est rattrapé au Dubai Autodrome. Auteur d’un doublé, l’Italien est désormais à deux doigts du titre en F4 UAE.

Avant dernière manche de la F4 UAE, sur le Dubai Autodrome. Pas de nouveaux ou de revenants. Par contre, le Français Isack Hadjar (3Y) est absent.

Pour la première fois cette saison, ce n’est pas l’une des sœurs al Qubaisi qui domine les essais ! En effet, Francesco Pizzi (Xcel) est en pole.

Course 1

Hamda al Qubaisi (PREMA) et Reema Juffali (Dragon) sont pénalisées de trois places, suite à deux incidents séparés, le week-end dernier.

Au feu vert, Pizzi cale. Nico Göhler (Mücke) bondit de la deuxième ligne. Il vire en tête devant Lorenzo Fluxá (Xcel) et Erick Zuñiga (Mücke.) L’Espagnol et l’Allemand se livrent à une belle bagarre pour la tête de la course. Néanmoins, Göhler reste devant jusqu’au bout. Le duo semant le peloton.

Au moment de l’arrivée, Göhler et Zuñiga sont punis pour avoir volé le départ. Fluxá est déclaré vainqueur, devant Göhler et al Qubaisi.

Course 2

Josef Knopp (Mücke) est en pole. Le novice Tchèque cale au feu vert. Göhler ne peut l’éviter et c’est le choc. Safety-car.

Pizzi avait profité de la confusion pour prendre les commandes. Privé de son rival au classement, il roule le coude à la portière. Nicola Marinangeli (Xcel) assure le doublé sans conviction. Al Qubaisi, 3e, se contente également d’assurer.

Pizzi, Marinangeli et al Qubaisi passent donc dans cet ordre devant le starter.

Course 3

Cette fois, c’est au tour de Marinangeli de caler au départ ! Al Qubaisi prend la tête. L’Emiratie finit par s’essouffler. Pizzi, puis Göhler la déposent.

Doublé de Pizzi. Göhler et al Qubaisi l’encadrent sur le podium.

Course 4

Zdeněk Chovanec (Xcel) est en pole. Göhler oublie le Portugais et passe en tête. Al Qubaisi fait de même, pour la 2e place. Derrière, Juffali et Constantin Reisch (3Y) s’éliminent et la Saoudienne, de nouveau coupable, aurait 3 places de pénalités le week-end prochain. Safety-car.

Au restart, Marinangeli est déchainé. Il double Fluxá et Zuñiga, décrochant la médaille de bronze.

Göhler sauve l’honneur (et ses chances de titre.) Al Qubaisi finit 2e et Marinangeli, 3e.

Avec 260 points, Pizzi peut aborder le dernier rendez-vous avec sérénité. 2e à 211 points, Göhler va avoir besoin de deux coups de chance (en quatre course) pour être sacré. Derrière, c’est plus disputé : 3e à 195 points, Fluxá n’a qu’un point d’avance sur al Qubaisi et quatre points sur Marinangeli. Bien malin celui qui sait qui sera troisième de la F4 UAE 2020 ! A l’instar de Jamie Chadwick en F4 Asian, Al Qubaisi s’est mise à collectionner les podiums dans la deuxième partie de saison.

8ème à 66 points, Juffali a connu le bonheur d’un nouveau top 5 et l’humiliation d’une nouvelle pénalité.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : F4 UAE