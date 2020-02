NOUVEAU SUCCÈS POUR LA DALLARA QUI TRIOMPHE A BURIRAM APRES SEPANG EN ASIAN LE MANS

Une semaine aprés avoir triomphé lors des 4 Heures de Sepang à Kuala Lumpur en Malaisie, le trio que forme l’équipage avec les trois Britanniques, Harry Thincknell, Jack Manchester et Ben Barnicot, lesquels s’étaient élancés depuis la pole conquise la veille en fin de journée, récidive ce dimanche 23 février, en remportant sur le circuit de Chang au nord de la Thaïlande, la quatrième et ultime manche du Championnat d’Endurance Asiatique de l’Asian Le Mans Séries, les 4 Heures de Buriram.

Ils triomphent, en précédant sous le damier, l’Aurus 01 de l’équipe Russe du G-Drive by Algarve, composé du Russe Roman Rusinov, de l’Américain James French et du Néerlandais Leonard Hoogenboom et l’Oreca 07 de l’équipe Japonaise du K2 Uchino avec le tandem formé du Nippon Haruki Kurosawa et du pilote de Hong- Kong, Shaun Toong, qui complètent le podium

Top 5, pour les deux Ligier JSP217 du Team Philippin Eurasia, la N°1, celle des Néo-Zélandais, Nick Cassidy et Daniel Gaunt, épaulés par le Japonais Nobuya Yamanaka et la N°36 de l’Austalien Aidan Read, de l’Anglais Nicholas Foster et du chevronné Espagnol Roberto Mehri

Victoire en LMP3 pour la Ligier JSP3 N°12 de l’équipe Italienne ACE1 Villorba Corse, qui gagne la catégorie en devançant l’une des Norma M30 du Team Nielsen Racing, la N°2 et la plus rapide des Norma M30 de l’écurie Française GRAFF, la N°8 du Suisse Mathias Kayser, et de l’Australien Neale Muston

Enfin, en GT, triplé des Ferrari et 1ére place pour l’une des Ferrari 488 GT3, celle de l’équipe Hub Auto Corsa des Australiens Tim Slade et Liam Talbot, qu’épaulait le Brésilien Marcos Gomes.

Podium complété par la 488 GT3 du Team Car Guy la N°7 avec le Français Come Ledogar, lequel en partageait le volant avec le Japais Takeshi Kimura et le Danois Mikkel Jensen et par la N°51 du Spirit Of Race du Brésilien Daniel Serra, et des Américains Oswaldo Negri et Fransesco Piovanetti.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Claude MOLINIER

(A suivre)