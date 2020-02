JOEY ALDERS SACRÉ CHAMPION ASIA F3 2020 À BURIRAM, EN THAÏLANDE, DEVANT JACK DOOHAN.

Final incroyable pour la F3 Asian, à Buriram.

Par deux fois, Jack Doohan de Pinnacle… a crevé, alors qu’il était en tête !

Joey Alders du BlackArts Racing, n’a eu qu’à se pencher pour cueillir le titre…

Dernière épreuve de l’Asian F3 2019-2020. Pour Buriram, il y a quelques changements. Alister Yoong (le fils de l’ex-pilote de F1 Alex Yoong) passe d’Absolute à Zen Motorsport. Leonard Hoogenboom débute chez Absolute et Mikhael Belov, chez BlackArts Racing.

Ces deux pilotes n’ont rien de concret pour 2020 et ils espèrent se faire repérer.

Côté Championnat, il y a deux prétendants au titre. D’un côté, Joey Alders, l’Hollandais du BlackArts Racing, l’ex-pilote de F4 ADAC, parti chercher fortune en Asie !

De l’autre, Jack Doohan, du Pinnacle, fils de l’ancien multiple Champion du Monde de Moto à la grande époque des 500 cc et pilote d’essai Red Bull Junior Team, qui souhaite consolider sa position au sein de la filière.

Et c’est Jack Doohan qui décroche la pole !

Course 1

Au feu vert, l’Australien entame une traversée en solitaire. Jamie Chadwick, la jeune Britannique d’Absolute et Pietro Fittipaldi du Pinnacle, se faufilent, passant respectivement deux et trois… Mais Alders plonge à la chicane et s’offre le Brésilien.

Le Néerlandais passe ensuite Chadwick, pour le gain de la deuxième place. Devant, Jack Doohan est trop loin et la messe semble dite !

Hélas pour l’Australien, il est alors victime d’une crevaison. Du coup; Alders hérite des commandes. En vue de l’arrivée, Nikita Mazepin, le Russe d’Hitech, double Chadwick.

Victoire d’Alders, devant Mazepin et Chadwick.

Course 2

De nouveau, Doohan déclenche le JATO au feu vert. Ukyo Sasahara le Nippon invité d’Hitech et qui ne score pas de points, Hitech est second. Fittipaldi oublie Chadwick et pointe trois.

La Britannique se retrouve aux prises avec le Russe Belov et Alders. Le Russe passe Chadwick, puis Fittipaldi. En vue de l’arrivée, scénario incroyable, impensable car…l’Australien crève de nouveau! Cette fois, c’est donc Sasahara qui reçoit la victoire sur un plateau.

Champion sortant, Sasahara ne peut inscrire de points. Belov et Fittipaldi sont pénalisés pour avoir trouvé un raccourci. Du coup, c’est Chadwick qui hérite des points de la 1ère place, devant Alders et Fittipaldi.

Alders n’est pas sur le podium, mais il est mathématiquement hors de portée pour le titre.

Course 3

Une course sans enjeu et sans compétition. Sasahara, en pole, fait la course au large. Doohan oublie Chadwick et il s’installe en deuxième position.

Yu Kuai du Zen Motorsport, est un temps quatre. Puis Mazepin le relaye.

Doublé de Sasahara. Les points du premier sont donc pour Doohan. Il devance Chadwick. Mazepin est pénalisé pour l’ensemble de son œuvre et les points du troisième sont pour son compatriote Belov.

Avec 266 points, Alders devient le troisième Champion de la F3 Asian. C’est la victoire d’un ‘gweilo‘ face aux meilleurs Européens.

Il n’a actuellement hélas pour lui…rien de prévu pour la suite !

Sa seconde place, avec 229 points, a un goût amer pour Jack Doohan. Il va attaquer la F3 FIA en position de faiblesse face à Dennis Hauger, le prodige de la F4 de Red Bull.

Troisième place pour le Russe Mazepin, qui sauve l’honneur de l’équipe Hitech, qu’il va maintenant représenter en F2.

Cinq podiums décrochés dans les six dernières manches, permettent à la jeune Chadwick de finir à une belle quatrième place totalisant 139 points.

De quoi se rassurer avant la W Series réservée aux pilotes féminines, où elle défendra son titre.

Notez que la semaine prochaine, elle participera au rookie test de la Formule e, avec Jaguar, organisé à Marrakech au Maroc.

Globalement, ce fut une belle saison de F3 Asian, avec la présence de pilotes de F2 ou de Super Formula. Et désormais, avec BlackArts Racing, Absolute et Pinnacle, cela nous fait quatre équipes capables de jouer la gagne face à Hitech.

On regrettera l’absence de Français. Mais c’est bien connu les espoirs tricolores n’ont pas besoin de courir au bout du monde, pour se mettre en valeur, car le téléphone va surement sonner tout seul…

Et d’autre part, comme le faisait à juste titre remarquer Gilles Gaignault, présents sur les deux dernières courses, de Sepang en Malaisie et de Buriram en Thaïlande, où il suivait les épreuves finales du Championnat d’Endurance de l’Asian Le Mans Series, entre la F3 Asia, les courses dans le Golfe Persique et les Toyota Series en Nouvelle-Zélande, ils sont nombreux les jeunes espoirs, à entretenir leurs conditions au volant, pendant l’inter-saison et ils vont revenir et débarquer dans les divers Championnats Européens assurément…bien chauds !

Joest Jonathan OUAKNINE

Copyright : F3 ASIAN

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL DU CHAMPIONNAT F3 ASIA 2020

1.Alders : 266 points – 2.Doohan : 229 – 3.Mazepin : 186 – 4.Chadwick : 139– 5.Fittipaldi : 119 – 6.Kanamaru : 104 – 7.DeFrancesco : 101 – 8.Fernandez : 96 – 9.Yu : 70 – 10.Smith : 48

LE CLASSEMENT DE LA TROIS IÈME COURSE DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020

1 – Ukyo Sasahara * – Hitech, les 15 tours, en 23’17″444

2 – Jack Doohan – Pinnacle, à 3″436

3 – Jamie Chadwick – Absolute, à 4″872

4 – Mikhael Belov – BlackArts, à 10″197

5 – Yu Kanamaru – BlackArts, à 10″836

6 – Tommy Smith – Absolute, à 12″291

7 – Joey Alders – BlackArts, à 12″767

8 – Nikita Mazepin – Hitech, à 14″352

9 – James Yu – Zen, à 33″351

10 – Pietro Fittipaldi – Pinnacle, à 37″432

11 – Thomas Luedi – BlackArts, à 1’02″863

12 – Paul Wong – Zen, à 1’08″127

13 – Alessio Deledda – Hitech, à 1tour

MEILLEUR TOUR :

Ukyo Sasahara, en 1’32″403

NON PARTANT :

Pietro Fittipaldi

LE CLASSEMENT DE LA DEUXIÈME COURSE DIMANCHE 23 FÉVRIER 2020

1 – Ukyo Sasahara * – Hitech, les 15 tours en 23’20″012

2 – Jamie Chadwick – Absolute, à 5″481

3 – Joey Alders – BlackArts, à 8″419

4 – Pietro Fittipaldi – Pinnacle, à 9″463

5 – Mikhael Belov – BlackArts, à 11″827

6 – Yu Kanamaru – BlackArts, à 14″204

7 – James Yu – Zen, à 28″203

8 – Nikita Mazepin – Hitech, à 28″323

9 – Tommy Smith – Absolute, à 28″783

10 – Alessio Deledda – Hitech, à 34″367

11 – Thomas Luedi – BlackArts, à 44″415

12 – Paul Wong – Zen, à 45″381

13 – Jack Doohan – Pinnacle, à 2 tours

*Pilote invité ne marque pas de points

MEILLEUR TOUR :

Mikhael Belov, en 1’32″260

LE CLASSEMENT DE LA 1ère COURSE DE L’ASIA F3 À BURIRAM SAMEDI 22 FÉVRIER 2020

1 – Joey Alders – BlackArts, les 20 tours, en 31’12″193

2 – Jamie Chadwick – Absolute, à 5″246

3 – Pietro Fittipaldi – Pinnacle, à 7″358

4 -Mikhael Belov – BlackArts, à 8″894

5 – Nikita Mazepin** – Hitech, à 9″695

6 – Tommy Smith – Absolute, à 15″384

7 – Alessio Deledda – Hitech, à 16″600

8 – Jack Doohan – Pinnacle, à 21″690

9 – James Yu – Zen, à 22″186

10 – Yu Kanamaru – BlackArts, à 27″846

11 – Thomas Luedi – BlackArts, à 1’23″144

12 – Paul Wong – Zen, à 1 tour

13 – Ukyo Sasahara*, à 4 tours

*Pilote invité ne marque pas de points

** Pilote pénalisé de 5 secondes pour avoir provoqué une collision

MEILLEUR TOUR :

Jack Doohan en 1’32″486

ABANDONS :

6° tour: Leonard Hoogenboom

4° tour: Dominic Ang

3° tour: Alister Yoong