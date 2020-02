MOTOGP 2020 EN ESSAIS OFFICIELS A LOSAIL : DOUBLÉ SUZUKI MAIS LES CHRONOS NE DISENT PAS TOUT !

D’abord, c’est logique, on a beaucoup attendu pour sortir du stand pour une raison simple, la température de l’air et de la piste, peu représentatives des conditions dans lesquelles aura lieu le GP, qui roulera de nuit.

Du coup, on peut se dire que Rins (Suzuki) a eu raison de rester durant quatre heures au stand avant de monter en selle mais ce chrono, qu’il faut saluer de toute façon, n’est peut-être pas si parlant que ça.

Pour une raison très simple, à l’instar d’autres pilotes, il a fait son chrono dans son dernier tour, forcément avec les pneus qui vont bien, même si Michelin n’a pas apporté son pneu-ultra tendre proposé à Sepang.

Dans le même cas, donc chrono au dernier tour, Petrucci, Rossi, Oliveira, jolies performances mais pas forcément prophétiques.

En revanche, il y a des pilotes qui ont bien roulé en faisant un beau chrono bien avant leur dernier tour, signe que ce n’était pas là leur but mais bel et bien de bosser comme des digues.

Vinales est donc un gros client sur ce plan, troisième au finish.

Il faut rappeler qu’il a passé l’hiver au Qatar, ce qui doit aider un peu mais qu’importe, Vinals est dans le bon wagon.

A Sepang, il avait réalisé un long run (simulation de GP) excellent, ce premier jour à Losail il a été longtemps parmi les meilleurs et son chrono est obtenu dans le 31ème de ses 50 tours.

Voilà un chrono qui parle, comme ceux de Morbidelli, Marquez, Quartararo, leurs temps sont bons (Fabio, huitième temps est à six dixièmes de Rins et ce dans le 43ème de ses 56 tours).

Ou encore Aleix Espargaro, probablement le héros du jour, son Aprilia a bombardé toute la journée et son meilleur chrono est décroché dans le 21ème de ses 41 tours !

Pas à dire, ça fait longtemps que l’on attendait ça, l’Aprilia 2020 marche l’enfer.

On attend seulement l’arrivée de Iannone, qui est d’ailleurs présent à Losail, que le tribunal de la FIM n’arrive pas à juger, entre lui lâcher la bride et massacrer sa carrière, cette attente est juste immonde…

Chronos qui parlent aussi pour Morbidelli (cinquième temps) pour Marquez (sixième temps) et pour Quartararo, il est certes huitième temps mais à six dixièmes de Rins.

J’’ai écrit que ce chrono de la Suzuki qui gagne le pompon du premier jour n’est pas totalement annonciateur de domination, le vrai temps de base est celui de Vinales, qui n’est d’ailleurs que trente millièmes derrière Rins.

Donc chez Yamaha tout va bien, chez Suzuki on exulte, chez Honda on se rassure avec Marquez (Crutchlow est dix neuvième temps à plus d’une seconde de Rin).

Chez Ducati en revanche, c’est mitigé.

Derrière Petrucci dans son dernier tour, les vraies valeurs seraient celles de Bagnaia (à sept dixièmes), de Doviziso (à huit gros dixièmes).

En revanche, superbe journée pour Zarco, qui a bossé comme un titan, sur une moto qu’il connaît à peine, il est cinquante deux millièmes derrière Dovizioso, à un petit neuf dixièmes de Rins.

Signe que Ducati croit beaucoup en Zarco, le boss de l’armée rouge, Gigi Dall’Igna, a passé un très long moment dans le stand Avintia…

Zarco termine devant Miller et Pol Espargaro qui eux connaissent leurs motos depuis un milliard d’années, autrement dit, le travail a payé et on avance vite vers le top dix qui est le but du pilote…

Bref, les chronos des Français, de Marquez, de Morbidelli, de Zarco sont franchement convaincants, Quartararo a d’ailleurs indiqué que ce qui l’intéresse maintenant, ce sont les GP et pas des chronos sur un tour.

C’est évidemment la bonne idée, appliquée ce jour par Marquez, Fabio est sur de bons rails.

Les temps de ce premier jour d’essais officiels au Qatar 2020

https://resources.motogp.com/files/testresults/2020_QATAR_MotoGP____TEST_classification_1.pdf?version=1582392499

Jean Louis BERNARDELLI