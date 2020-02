F2 : DARUVALA CHEZ CARLIN, AVEC RED BULL

3e de la F3 FIA 2020, Jehan Daruvala vient d’être intégré au Red Bull Junior Team. Le limonadier l’a placé en F2, chez Carlin.

Il ne peut en rester qu’un ! En 2013, Force India voulait amener un Indien en F1. Non pas un Karun Chandhok (qu’elle a testé) ou un Narain Karthikeyan, mais un pilote capable de décrocher des podiums. C’était l’opération « One in a billion » (un sur un milliard, rapport à la population Indienne.) Trois pilotes arrivèrent en finale : Tarun Reddy, Arjun Maini et Jehan Daruvala.

Premier en piste, Reddy s’est ridiculisé en FR BARC, en British F3, puis en EuroFormula. Depuis 2017, il a disparu des écrans de radar.

Brillant animateur du British F3, Arjun Maini a été coaché par Chandhok. Vainqueur d’une course de GP3 (et de beaucoup d’autres, s’il n’avait pas une propension à sur-attaquer dans les ultimes tours), il a connu une montée modeste en F2. Il vise désormais l’endurance. Son petit-frère, Kush, court lui en Eurocup FR.

Reste Jehan Daruvala. Dernier arrivé en auto, en 2015, il débuta par la FR 2.0. En 2016, il impressionna en finissant 2e de la Toyota Racing Series. L’année d’après, il fut un débutant probant en F3, mais il fut incapable de faire mieux lors de sa seconde saison. En 2019, il passa à la F3 FIA. Après avoir joué le titre en début de saison, il fut incapable de suivre le rythme de Robert Shwartzman. Marcus Armstrong le déposa de la médaille d’argent, mais il résista à la remontée de Juri Vips. Ce dernier est pilote Red Bull Junior Team et voilà qu’en 2020, Daruvala et lui porteront tous les deux les couleurs de Red Bull ! Daruvala va s’essayer à la F2, avec Carlin. Il fera équipe avec Yuki Tsunoda, chouchou de Honda et indirectement pilote Red Bull Junior Team. Ce sera un vrai face-à-face et de nouveau, il ne pourra en rester qu’un…

Joest Jonathan OUAKNINE

Photo : JEHAN DARUVALA