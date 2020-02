MOTOGP 2020 : LE GP. DE THAÏLANDE AURA BIEN LIEU.

Donc les autorités sanitaires du pays ont assuré Dorna que le Coronavirus qui a envahi une région de la Chine et s’est disséminé un peu partout (à faible dose toutefois) ne sera pas à craindre lors du GP. à Buriram le 22 mars.

Un lecteur qui habite en Thaïlande m’explique que la situation y est calme, pas de masques dans les rues, peu de cas d’infection, tant mieux.

Dont acte mais…

Sur le Paquebot Diamond Princess où les 3.400 personnes à bord (passagers et équipe) étaient très proches les unes des autres, un seul passager infecté a contaminé deux cent personnes, il y a deux morts, le virus est incroyablement volatil (mais assez peu létal sauf en Chine).

Par ailleurs, par mesure de précaution, Honda vient de faire la présentation de son team 2020 de WSBK à Tokyo sans aucun public, aucun journaliste…

Donc, le GP. de Thaïlande étant très proche, dans moins d’un mois, la perspective de rassembler en un même lieu et durant trois jours près de 200 000 personnes est forcément angoissante.

Beaucoup de pays, dont la Thaïlande, ont mis en place des systèmes de contrôle efficaces, mais on l’a vu, un seul personnage passe à travers le dispositif, pas forcément de façon volontaire et là ça va très vite…

Le communiqué de Dorna :

« La FIM, l’IRTA et Dorna Sports sont en mesure de garantir la tenue du Grand Prix Or de Thaïlande. L’épidémie de coronavirus, qui a entraîné l’annulation de plusieurs événements à travers le monde, a dû être prise en considération, d’autant plus que la Thaïlande fait partie des pays surveillés. Toutefois, après consultation du département de lutte contre les maladies du Ministère de la Santé Publique, l’Autorité Thaïlandaise du Sport a fait savoir -au nom du Gouvernement Royal Thaïlandais- qu’il n’y avait pas de risque majeur, que ses patients infectés étaient sous traitement et que des mesures préventives strictes avaient été mise en place. La FIM, l’IRTA et Dorna Sports confirment donc que le GP Or de Thaïlande aura bien lieu du 20 au 22 mars prochain. »

C’est évidemment une bonne nouvelle, l’an dernier, c’est le GP qui a attiré le plus de spectateurs.

C’est aussi là que Marquez est devenu Champion du Monde pour la huitième fois, ce jeune circuit a donc déjà une affluence énorme et une belle histoire…

On peut imaginer cependant que pas mal de spectateurs feront l’impasse sur cette épreuve, on ne le souhaite pas du tout à ce GP mais il est clair qu’il va falloir communiquer beaucoup sur le sujet…

Bon courage à nos amis de Buriram et qu’ils nous fassent un GP aussi riche en baston et en émotion qu’en 2019 !

Jean Louis BERNARDELLI