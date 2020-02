LES MERCEDES DE BOTTAS ET HAMILTON SURVOLENT CES DERNIERS ESSAIS A CATALUNYA CE 21 FÉVRIER

Valtteri Bottas et sa Mercedes restent les plus rapides de cette troisième journée de la première des deux sessions des essais collectifs d’avant-saison qui sé déroulent sur la piste de Catalunya à Montmélo au nord de Barcelone.

Et les plus vite des trois séances aussi !

En effet ce vendredi après-midi, aucun pilote, n’a pu faire mieux ni même égalé le chrono du Finlandais, lequel reste donc en tête de la feuille des temps du jour et de cette première semaine des 1ers essais F1 de la saison 2020.

Lewis Hamilton l’autre pilote Mercedes étant le seul à parvenir à s’approcher mais tout de même avec 1’16″516, à prés de huit dixièmes de son équipier, détenteur du meilleur chrono, avec 1’15″732, trés exactement à 0″784 et les mêmes pneumatiques les rouges C5 du manufacturier Pirelli, les plus tendres disponibles. c

Derrière les deux Mercedes, agréable surpris, on note le jeune espoir Français Esteban Ocon qui redécouvre l’univers des Grands Prix et de la Formule 1 après une année sabbatique ayant dû céder son volant à Lance Stroll chez Force India, devenu par la force des choses, Racing Point, suite au rachat de l’écurie par son père, Lawrence Stroll.

Récupéré par l’équipe Renault, au sein de laquelle il remplace l’Allemand Nico Hülkenberg, Ocon n’a pas tardé à retrouver ses marques !

Qu’on en juge : Second avec sa RS20 avant la pause déjeuner avec 1’17″102, il récidive l’après-midi en s’octroyant cette fois un excellent troisième chrono, seulement devancé par les intouchables pilotes des ‘ flèches d’argent. Pointant tout de même à 1″370

F1-2020-CATALUNYA-19-février-3éme JOURNÉE-DES-TESTS-La-BWT-RACING-POINT-de-LANCE-STROLL.

F1-2020-CATALUNYA-3éme-journée des essais d(avant-saison-Daniil-KVYAT-ALPHA-TAURI

Esteban devance d’ailleurs curieusement…Lance Stroll et sa Racing Point et le Russe Daniil Kvyat au volant, lui, de la nouvelle Alpha Tauri.

Ensuite, on retrouve l’Italien Antonio Giovinazzi et l’Alfa Romeo, suivi de l’Australien Daniel Ricciardo le second pilote de Renault, des Red Bull-Honda RBA6 de Max Verstappen. Lequel précède l’Alpha Tauri de l’autre jeune Français, Pierre Gasly, et la seconde Red Bull de Alex Albon, le Thaïlandais qui complète ce Top 10.

De cette ultime séance, on retiendra encore les ennuis du jour rencontrés par la Scuderia Ferrari, dont Sebastien Vettel a cassé son moteur lors de la session matinale au cours de son 40éme tour. Reparti l’après-midi avec un moteur neuf, le pilote Allemand a tourné sans chercher la performance, alignant 60 tours.

Alfredo SORIA

Photos : TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA 3é me JOURNÉE DES ESSAIS DE CE VENDREDI 21 FÉVRIER 2020 A CATALUNYA

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’15″732 – 65 tours

2 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’16″516 – 71

3 – Esteban Ocon (Renault) 1’17″102 – 76

4 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1’17″338 – 115

5 – Daniil Kvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’17″427 – 62

6 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’17″469 – 152

7 – Daniel Ricciardo (Renault) 1’17″574 – 93

8 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) 1’17″636 – 86

9 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) 1’17″783 – 58

10 – Alexander Albon (Red Bull-Honda) 1’18″154 – 82

11 – Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault) 1’18″274 – 76

12 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1’18″380 – 48

13 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’18″384 – 100

14 – Lando Norris (McLaren-Renault) 1’18″454 – 49

15 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’19″004 – 72

16 – Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) 1’19″709 – 4