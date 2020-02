BOTTAS ET MERCEDES ENCORE LE PLUS RAPIDE CE VENDREDI MATIN AUX ESSAIS DE CATALUNYA

La séance matinale de cette troisième et dernière journée de la première des deux sessions des essais collectifs d’avant-saison de cette première semaine de tests collectifs de F1 et avant la seconde et ultime la semaine prochaine du mercredi 26 au vendredi 28 février et qui se déroulent sur la piste dy tracé de Catalunya à Montmélo au nord de Barcelone en Espagne, a été dominée par la Mercedes de Valterri Bottas

Equipée ou non du système DAS (Que la FIA a d’ailleurs déclaré non régulier pour 2021 car elle ne peut pas modifier le règlement technique actuel), la Mercedes W11 se montre de plus en plus convaincante.

Ce vendredi matin, Valtteri Bottas n’a cessé d’améliorer constamment ses chronos avec les pneus mediums jusqu’à établir le temps de référence l’abaissant à 1’15 « 732 avec des pneus tendres, le record de ces trois jours de tests.

Chez Ferrari, Sebastian Vettel a été assez vite stoppé au cours de son 40éme tour, suite à la rupture du groupe motopropulseur… Inquiétant ce manque évident de fiabilité déjà survenu hier. On verra bien si Vettel retourne en piste cet aprés midi!

Équipées des pneus tendres, outre Mercedes, Renault, Racing Point-Mercedes et Alpha Tauri-Honda ont performé. De retour en GP, le grand espoir Français Esteban Ocon décroche la deuxième performance de la matinée en 1’17 « 102, précédant la Racing Point du Canadien Lance Stroll avec 1’17 » 338 et la Alpha Tauri du Russe Daniil Kvyat, crédité de 1’17 « 427.

Pour ces trois monoplaces, on a constaté excellente fiabilité, démontrée au cours des trois jours de roulage.

Cinquième avec 1’17″636 la Red Bull-Honda avec Max Verstappen qui a toujours roulé avec les gommes dures de Pirelli se montrant le plus assidu en piste avec 86 tours couverts, tandis qu’Antonio Giovinazzi avec l’Alfa Romeo-Ferrari, se classe sixième en 1’18 « 035, juste devant Carlos Sainz Jr, avec la McLaren-Renault, temps –1’18 « 274 – signalons-le, obtenu avec des pneus durs

Alfredo SORIA

Photos : TEAMS

LE RÉSULTAT DES ESSAIS A LA MI JOURNÉE CE VENDREDI 21 FÉVRIER

1 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’15″732 – 65 tours

2 – Esteban Ocon (Renault) 1’17″102 – 76

3 – Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) 1’17″338 – 52

4 – Daniil Kvvyat (Alpha Tauri-Honda) 1’17″427 – 62

5 – Max Verstappen (Red Bull-Renault) 1’17″636 – 86

6 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) 1’18″035 – 65

7 – Carlos Sainz Jr (McLaren-Renault) 1’18″274 – 76

8 – Romain Grosjean (Haas-Ferrari) 1’18″380 – 48

9 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1’18″384 – 40

10 – Nicholas Latifi (Williams-Mercedes) 1’19″004 – 44