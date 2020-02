‘TINHARI SAND RACE’ RETOUR AUX SOURCES EN ALGÉRIE ET AU SAHARA.

Le Rallye d’Algérie International aura lieu du 31 Octobre au 15 Novembre 2020, avec un parcours à la redécouverte des lieux mythiques fréquentés par les premiers Rallyes d’aventure.

Dix étapes exceptionnelles pour la grande traversée de l’Algérie, 15 jours sur place et une journée de repos à Tamanrasset pour un totale de 5.800 km dans des décors magiques. Et puis encore deux étapes Marathon sur deux jours et des bivouacs du bout du monde. En bref, un Rallye comme autrefois mais avec sécurité et confort en plus.

C’est le Tinhari Sand Race dont le départ sera donné de Skikda, sur la Mer Méditerranée, après la traversée en bateau depuis Marseille, pour rejoindre Oran en passant par El Oued, Arak, Reggane, Timimoun et Tlemcen.

La première édition du Rallye d’Algérie, le Tinhari Sand Race, est extrêmement novatrice et fortement orientée vers l’aventure et la performance individuelle, tout en proposant un niveau de sécurité encore accru avec la mise en place de moyens aéroportés privés et militaires ainsi que des 4X4 ambulances disséminés sur le terrain – expliquent les organisateurs Algériens de AMA Événement.

La réglementation sécuritaire Rallye-Raid FIA/FIM y est respectée sans pour autant exiger des concurrents le niveau de préparation demandé dans les règlements internationaux.

Pour renouer avec la tradition des Rallye-Raids Africains que nous avons tant aimés, deux étapes marathons (sans assistance mais avec bivouac organisé) proposent une aventure individuelle hors du commun.

Et qui préférerait mettre le chronomètre et la vitesse de côté ? L’organisation y a également pensé: pour améliorer le côté convivialité, le Tinhari Sand Race propose son opus «Grand Raid» destiné à ceux qui veulent se prendre au jeu et se confronter aux autres concurrents mais sans notion de vitesse ni, bien sûr, de chronomètre.

L’opus «Grand Raid» propose un classement axé sur les talents de navigation. Une classe «Mythic Saga» destinée aux véhicules historiques y est ménagée. Enfin le traditionnel opus «Raid», ouvert à tous ceux qui veulent découvrir la vie de la course mais sans classement.

L’opus «Raid» voit son organisation modifiée et sera placé sous une organisation latérale dédiée avec des parcours parfois spécifiques qui seront garants d’une expérience pleine et entière dans un contexte plus convivial, car autonome et non contraint par le déroulement du Rallye.

Ouvert aux catégories Auto, Camion, SSV, Moto et Quad, le Tinhari Sand Race offre aux pilotes la possibilité de faire un “retour aux sources” en reprenant les traces des pionniers des premières années mais en privilégiant la sécurité et la pérennité d’un événement exceptionnel, premier épisode d’une future longue saga d’aventure mécanique.

Peut-on parler de l’objectif Tamanrasset ?

“ Bien sûr! Les deux légendaires précurseurs de la discipline des rallye-raids, Jean-Claude Bertrand et Thierry Sabine, ont érigé leur passion de l’aventure tout-terrain au Panthéon des sports automobiles et c’est en Algérie qu’ils ont écrit les plus belles pages de cette extraordinaire saga qui passionne le monde entier depuis 40 ans. C’est l’immensité des paysages du Sahara Algérien et des grands ergs qui ont offert aux premiers reportages, ces images magnifiques qui ont fait rêver des millions de personnes et incité tant de pilotes à se lancer dans la compétition, commente l’organisation.

Avant d’indiquer et de nous préciser :

“ Le Tinhari Sand Race renoue pleinement avec l’esprit d’aventure qui prévalait dans les premières années des Rallye-Raids. Sportivité et entr’aide sont les valeurs essentielles que les compétiteurs doivent y démontrer, cependant, cela n’empêche pas les participants de venir y exprimer leurs qualités de pilotes et de navigateurs et de briller au terme de spéciales âprement disputées. Le Tinhari Sand Race renoue aussi pleinement avec les plus belles heures de la compétition proposant des étapes magnifiques taillées à la mesure des Rallye-Raids d’antan, des bivouacs du bout du monde mais avec confort et restauration, la convivialité et l’entr’aide…comme avant !

LE PROGRAMME 2020

Le 31 Octobre, départ avec bateau de Marseille pour Skikda et arrivée le 1er Novembre, formalités douanières, liaison vers Constantine de 120 km, contrôles techniques et administratifs, hôtel.

Le 2 Novembre, liaison de 600 km, entre Constantine et El Oued.

Le 3, Spéciale1 de 490 km entre El Oued-El Menia El Goléa.

Le 4, Spéciale 2 de 450 km, entre El Menia El Goléa et Fogarret El Arab.

Pour les jours 5 et 6 Novembre, Spéviales 3 et 4 de 900 km, de Fogarret El Arab-Tamanrasset-Marathon 1, puis journée de repos à Tamanrasset.

Les 7, 8 et 9 : Spéciales 5 et 6, de 1000 km, Tamanrasset-Reggane-Marathon 2

Le 10, Spéciale 7 de 400 km, Reggane-Timimoun.

Le 11, Spéciale 8, de 500 km, Timimoun-Taghit.

Le 13, Spéciale 10, de 450 km, Tiout-Tlemcen

Le 14, liaison de 200 km,entre Tlemcen et Oran- Hôtel avec le Gala de Clôture.

Le 15 Novembre, départ du bateau d’Oran pour Marseille et arrivée en France le 16.

Sonja ViIETTO RAMUS

Photos : ©Tinhari Sand Race

Info., Inscriptions et Tarifs : www.tinhari.com