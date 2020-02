RYAN NEWMAN EST SORTI DU HALIFAX MEDICAL CENTER DE DAYTONA

Une excellente nouvelle !

Le Team Roush Fenway, nous informe et annonce que son pilote, Ryan Newman pourtant sérieusement accidenté lundi dernier, dans le terrible crash survenu lors du dernier des 209 tours que comportait l’épreuve des Daytona 500 en NASCAR, a déjà quitté ce mercredi l’hôpital Halifax Medical de Daytona Beach, où il avait été admis dans un état jugé critique, lors de son admission, il y 48 heures…

Et l’écurie de nous adresser une photo, où on aperçoit de dos Ryan Newman, quittant le centre médical, marchant avec ses deux fillettes, Brooklyn Sage et Ashlyn Olivia, qu’il a eu avec Krissie, épousée en 2004.

Rappelons que Ryan Newman Newman occupait la tête de la course NASCAR des Daytona 500, lundi dernier – la course ayant été reportée du dimanche pour cause de pluie – lorsque l’accident s’est produit.

Alors que le peloton se rapprochait de la ligne d’arrivée, lorsqu’il roulait à environ 190 miles à l’heure et tentait de retenir son suivant immédiat Ryan Blaney, il a soudainement vu sa voiture heurter le muret extérieur du circuit Floridien!

Son bolide a ensuite fait un tonneau, avant d’entrer en collision avec celui de Corey LaJoie, qui arrivait et n’a rien pu faire pour l’éviter. Avant que la voiture de Ryan, ne s’embrase prenant feu..

Mais fort heureusement, les secours intervenaient immédiatement. Et le service médical le transférait au Halifax Medical Center.

Peter GRISWOLD

Photo : TEAM et NASCAR