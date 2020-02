NAISSANCE  DU CHAMPIONNAT ÉLECTRIQUE PURE ETCR.

Présentation aujourd’hui mercredi 19 février 2020 à Paris, du nouveau et futur Championnat de Voitures Électriques dénommé PURE ETCR.

Sous l’égide d’Eurosport Évents, en charge de l’organisation et de la promotion et de WSC Group, le patron d’Eurosport Évents François Ribeiro nous a détaillé le nouveau championnat.

Accompagné de Xavier Gavoty, directeur des séries (épreuves de sélection) et de Marcelo Lotti, directeur technique, il nous a expliqué que les affrontements de cette nouvelle discipline de l’Electric TCR dénommée Pure ETCR, doivent se faire sur des temps courts compatibles avec les normes télés !

Naturellement car sans TV point de salut…

Les concurrents se qualifient au cours non plus d’affrontements mais de batailles ! Le peloton étant divisé en plusieurs groupes, répartis par tirages au sort. Trois phases de batailles sont prévues, sur des distances très courtes avec trois tours pour les Batailles 1 et 2, un tour qualificatif pour la Bataille 3. Et il n’y aura aucun pilote éliminé à l’issue de ces batailles.

Trois finales clôtureront l’événement, avec les concurrents les plus performants réunis dans la Finale A, les seconds en Finale B, et les moins rapides en Finale C.

Les finales se dérouleront sur une durée de 20 minutes. L’objectif est d’éviter la gestion d’économie comme cela peut être le cas en Formule E, autrement dit : aller à fond du départ à l’arrivée !

2020 est une année de promotion à travers l’Europe et l’Asie. 2021 verra le début de la compétition proprement dite. Huit épreuves sont d’ores et déjà programmées dont la moitié en Europe.

Chaque constructeur intéressé ne pourra pas engager plus de trois voitures. Un titre Pilotes et Constructeurs sera attribué dans cette série labellisée FIA. International.

En 2022, la calendrier devrait grossir et atteindre 10 épreuves.

Pour l’instant se disent intéressées par un engagement en Pure ETCR les marques Cupra et Hyundai.

Mais le préparateur italien, Romeo Ferraris basé à Milan, préparerait une Giulia spéciale mais sans le soutien d’Alfa Romeo. Et les Chinois de LSR qui alignent la MG TCR, ont eux aussi annoncé leur intention de s’inscrire en Pure ETCR.

Une formule propre où les groupes électrogènes destinés à fournir l’électricité des recharges sont alimentés… à l’hydrogène !

Principal sponsor, le manufacturier Américain Goodyear.

Le but étant de démontrer qu’une voiture électrique peut être rapide et puissante en compétition.

Et ce tout en respectant l’environnement et en réduisant les émissions de co2 !

Christian BEX