MOTOGP : MARQUEZ CHEZ HONDA PENDANT CINQ ANS, JUSQU’EN 2024 ! OSÉ MAIS GÉANT !

Dire que l’on ne s’y attendait pas, serait digne d’un faux derche absolu…

Dire que l’on s’attendait à un contrat de quatre ans… serait un mensonge éhonté, mais pour contrer l’attaque terrible de Yamaha et son trio Vinales-Quartararo-Lorenzo, il fallait frapper fort mais là…

Pilote et team sont donc liés pour cinq ans, puisque en 2020, on est encore sous le précédent contrat.

Et Honda prend évidemment un risque énorme sans compter les sommes astronomiques qui vont être dépensées mais si le pilote a une faiblesse sur ces cinq ans, ça va vraiment coûter bonbon.

Or on sait que le garçon a la détestable habitude de perdre l’avant en essais pour voir jusqu’où ça tient, du coup, il est quasi imbattable en course.

Et chuter ça use, le preuve, deux épaules sévèrement touchées en deux ans !

Bon Honda a une occasion en or de faire claquer très haut ses résultats en MotoGP (le précédent record en 500/MotoGP, Doohan a été titré cinq fois) il ne fallait donc pas passer à côté.

Par ailleurs, Marc Marquez parlait ouvertement avec Ducati, qui a un besoin effroyable de bons pilotes pour sa moto si hautement développée, Ducati coincé successivement par Vinales, Quartararo, Lorenzo, Rins, ça devient crucial mais là n’est pas le sujet, sauf qu’Honda s’enlève une sérieuse épine du pied…

Bon, il y a avait des signes avant coureurs d’une annonce très forte, le manager de Marc Marquez, Emilio Alzamora, d’habitude si discret, se répandait à qui mieux-mieux dans les journaux sur le thème « Marc sera à 100% au Qatar ».

Marquez lui même avait posté sur ses réseaux sociaux, à l’occasion de son 27 ème anniversaire, une vidéo le montrant en train de faire du motocross, pas le moyen le plus évident de se retaper une épaule blessée… (Cela dit ses sauts étaient beaucoup moins longs et moins hauts que ce qu’il montre d’habitude…).

Donc contre attaque de Honda phénoménale, là où Yamaha avait déjà planté une sorte de drapeau de victoire de la com…

Cela dit, en 2024, Marquez aura 32 ans ce qui pour un pilote devient âgé… Le risque de blessure ou de ras le bol est très présent dans ce sport…

Mais brisons là, ce jour est une fête…

Qui me donne d’ailleurs la possibilité de rappeler à certains de mes chers confrères qui affirment qu’il a le palmarès le plus brillant de la cylindrée, grossière erreur…

S’il a en effet le record de pole positions (62), si bien sûr l’année 2020 risque de le voir rattraper Rossi au nombre de titres (en 500/MotoGP et toutes cylindrées confondue), avec 56 victoires en 500/ MotoGP , il est encore loin de Rossi (89 victoires) idem sur les podiums, Marquez est à 134 Rossi à 234…

Mais en cinq ans, ces chiffres vont beaucoup de modifier…

Enfin c’est ce qu’on lui souhaite.

Bref cette signature est un coup formidable, fût-il osé, et aussi un balayage d’espoirs pour les nouveaux talents !

Marc Marquez, pour une fois, dans un entretien officiel et donc millimétré, a donné quelques raisons à retenir.

« Je suis particulièrement fier d’annoncer le renouvellement avec Honda pour quatre saisons. Honda m’a donné la possibilité de monter en MotoGP avec une moto d’usine dès 2013 (Sans passer par la casse satellite à l’époque non obligatoire mais une culture absolue dans la cylindrée). Dès la première année, nous avons gagné le premier titre ensemble, et je suis content de continuer à faire partie de la famille. Honda me donne une occasion unique notre histoire de succès »…

Yoshishige Nomura le boss Japonais du HRC, a aussi des arguments irréfutables..

« Nous sommes heureux d’annoncer qu’à la fin de la saison Marc Marquez restera avec nous quatre années de plus. Le projet était très avancé depuis plusieurs semaines. Marc a commencé avec nous en 2013 et ensemble nous avons gagné six des sept titres en jeu sur cette période. J’espère et nous espérons que cela continuera… ».

Là est bien le problème, la série hallucinante de victoires v’a t’elle s’arrêter ?

De victoires et de titres, car si Marc Marquez gagne beaucoup de GP, il a aussi l’habitude de finir sur le podium quand il ne gagne pas, une seule chute en course l’an dernier…

Cela dit, pour arriver à un résultat de com aussi élevé que celui de Yamaha il ya quelques jours, Honda a multiplié par deux le contrat habituel de deux ans avec les pilotes, contrat généralement considéré comme trop long car les teams n’ont le droit à aucune erreur !

Or des erreurs de casting on en a vu récemment…

Et on a vu aussi Marquez se blesser, depuis deux ans il n’a pas eu de repos d’hiver puisqu’il les a passés en rééducation, ce qui évidemment, use, surtout à une époque où le nombre de GP croit de façon exponentielle…

Cela dit bravo à eux, c’est bien vu, qui plus est un pari sur l’avenir est toujours une belle histoire.

Savoir si elle va se terminer en « Happy end », ça c’est une autre histoire…

Mais bravo à Yoshishige Nomura et Marc Marquez qui ont pris ce risque…

Jean Louis BERNARDELLI