KIMI RÄIKKONEN ET ALFA ROMEO LES PLUS RAPIDES CE JEUDI AUX ESSAIS DE CATALUNYA F1

Le Finlandais Kimi Räikkönen – un ancien Champion du monde, sacré en 2007, le dernier titre pour Ferrari – a signé ce jeudi 20 février, le meilleur chrono de la seconde journée de la 1ére session de trois jours des essais collectifs d’avant-saison et qui se déroulent sur le circuit de Catalunya à Montmélo, au nord de Barcelone en Espagne.

Au volant de l’Alfa Romeo à moteur Ferrari, ‘ Iceman’ réalise en effet le meilleur temps où l’écurie Allemande Mercedes a monopolisé toutes les attentions avec son nouveau système de direction et son volant magique dénommé DAS pour Dual Axis Steering (voir lien).

Kimi Räikkönen a donc, lui, été l’auteur du temps de référence de ce jeudi en Catalogne, en 1’17″091, à un dixième du chrono de Lewis Hamilton, la veille mercredi avec 1’16″976.

Le Finlandais provoquant ensuite le premier drapeau rouge de ces deux 1éres séances essais, sa monoplace stoppant en piste en panne à 20 minutes de la fin de la session !

Il précède le Mexicain Sergio Perez et la Racing Point-Mercedes second arec 1’17″347 et l’Australien Daniel Ricciardo et la Renault, 3éme avec 1’17″749

Rien de particulier à signaler autrement si ce n’est la sortie de piste après un tête-à-queue de Romain Grosjean au volant de sa Haas-Ferrari, et le problème électrique sur la Mercedes de l’autre Finlandais, Valtteri Bottas.

Les deux Mercedes W11 ont d’ailleurs curieusement été bien moins performante que la veille, Lewis Hamilton n’obtenant que le 9éme temps avec 1’18″387, et Valtteri Bottas, le 13éme et dernier chrono de ce jeudi avec 1’19″307 !

A retenir côté Français, le 5éme temps de Pierre Gasly au volant de l’AlphaTauri en 1’18″121, et les 11éme et 12éme de Romain Grosjean avec sa Haas-Ferrari en 1’18″496 et d’Esteban Ocon au volant de sa Renault avec 1’18″557

6éme temps pour la plus rapide des Ferrari, celle de 6. Sebastian Vettel avec 1’18″154, Charles Leclerc pointant lui au 8éme rang avec 1’18″335.

Alfredo SORIA

Photos : TEAMS et FIA

LE CLASSEMENT DE LA DEUXIÈME JOURNÉE LE 20 FÉVRIER 2020

K. Räikkönen (Alfa Romeo-Ferrari) 1’17″091 (134 tours) S. Perez (Racing Point-Mercedes) 1’17″347 (145) D. Ricciardo (Renault) 1’17″749 (41) A. Albon (Red Bull-Honda) 1’17″912 (134) P. Gasly (AlphaTauri-Honda) 1’18″121 (147) S. Vettel (Ferrari) 1’18″154 (73) G. Russell (Williams-Mercedes) 1’18″266 (116) C. Leclerc (Ferrari) 1’18″335 (49) L. Hamilton (Mercedes) 1’18″387 (106) L. Norris (McLaren-Renault) 1’18″474 (137) R. Grosjean (Haas-Ferrari) 1’18″496 (158) E. Ocon (Renault) 1’18″557 (52) V. Bottas (Mercedes) 1’19″307 (77)