RÉACTIONS DE L’ACO. ET DU WEC., À LA SUITE DE L’ANNONCE DU RETRAIT D’ASTON MARTIN DE LA CATÉGORIE HYPERCAR.

À la suite de l’annonce d’Aston Martin Limited annonçant le report du développement de son programme Valkyrie Hypercar, la FIA, l’ACO et son Championnat, le Championnat du Monde d’Endurance WEC de la FIA, souhaitent faire la déclaration suivante.

La décision annoncée par Aston Martin est très regrettable mais peut-être pas inattendue, suite aux rumeurs persistantes durant ces six derniers mois concernant la fragilité de la visibilité de la marque dans un marché automobile en évolution rapide, en parallèle à sa décision de s’engager en Formule 1 en tant qu’équipe d’usine en 2021.

Il reste toutefois l’espoir de l’ACO., de la FIA. et du WEC.que Multimatic et Red Bull Advanced Technologies trouvent une solution pour concrétiser ce programme, afin de voir l’Aston Martin Valkyrie en piste.

Par ailleurs, la stratégie concernant les Le Mans Hypercar et les LMDh demeure inchangée. La prochaine phase du développement positif de la future catégorie reine pour le WEC et l’IMSA, sera révélée lors du week-end SuperSebring en Floride, du 18 au 21 mars prochains.

Déclarations des Présidents de la Commission Endurance de la FIA, de l’ACO et du Directeur Général du WEC

Richard Mille, Président de la Commission Endurance de la FIA :

« S’il est décevant qu’un constructeur faisant face à des temps difficiles reconsidère son engagement, je reste confiant dans le fait que la plate-forme Hypercar est la bonne solution sur le long terme pour le Championnat du Monde d’Endurance FIA. Cette catégorie, avec son style agressif, est une proposition très séduisante tout en maintenant un excellent rapport entre le coût et la compétitivité. Plusieurs grands constructeurs de renom sont en train d’évaluer leur engagement, tandis que la FIA, avec l’ACO, est très impliquée pour bâtir des fondations solides pour la nouvelle catégorie reine du FIA WEC. Avec une stratégie cohérente, nous avons hâte de vivre cette nouvelle ère passionnante pour l’Endurance. »

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest : «

« Aston Martin nous a tout récemment informés de cette nouvelle étape transitoire dans son projet Valkyrie Le Mans Hypercar. Nous ne pouvons qu’en prendre acte et attendons une issue favorable. Depuis quelques mois déjà, nous avions pu enregistrer les difficultés économiques d’Aston Martin, ses interrogations tant sur ses futurs programmes sportifs, à savoir Endurance et F1, que sur ses orientations stratégiques. Les évolutions liées au contexte économique et industriel sont des paramètres qui peuvent toujours survenir en cours de réalisation, de concrétisation de projets pour un constructeur. Concernant la prochaine catégorie reine Le Mans Hypercar, nous voulons croire et restons intimement convaincus qu’un constructeur y a toute sa place, dans ses meilleurs intérêts aussi.

Et, il précise et rappelle :

« Courir aux 24 Heures du Mans et en Championnat du Monde d’Endurance FIA, à ce niveau de technologie et de budget est une opportunité indéniable pour un constructeur de démontrer sa compétitivité, tous domaines confondus : technique, efficacité, consommation modérée, mobilité durable. La convergence ACO/IMSA n’impacte pas cette catégorie, les prochains éléments donnés à Sebring, mi mars, sur les détails techniques de cette plate-forme, le confirmeront. Nous espérons que cette pause transitoire du développement Valkyrie par Aston Martin avec Multimatic, sera rapidement et positivement terminée. »

Gérard Neveu, Directeur Général du FIA WEC :

« Ce n’est pas une bonne nouvelle sur le court terme pour le WEC, mais cela ne modifie en rien notre stratégie sur le moyen et long terme. Nous avons toujours Toyota et Peugeot, ainsi que d’autres concurrents, qui ont exprimé leur intérêt pour les Le Mans Hypercar et, avec l’arrivée des LMDh, nous accueillerons de nombreux autres constructeurs. Bien sûr, il aurait mieux valu qu’Aston Martin soit également présent, mais il est important d’avoir un éventail de constructeurs aussilarge que possible et c’est le plan stratégique sur lequel nous travaillons pour l’avenir. »

Catherine VATTEONI

La question que tout le monde se pose actuellement reste tout de même que l’annonce de la création de la nouvelle discipline des LMDh – qui est une formidable décision d’avoir une voiture autorisé à concourir aussi bien dans le Championnat du Monde d’Endurance WEC qu’aux USA dans le très relevé IMSA, au Mans comme à Daytona ou à Sebring – a pour beaucoup tué et condamné la catégorie des Hypercars qu’une très large majorité estime ‘mort-née’

Le proche avenir apportera la réponse… mais l’annonce d’Aston Martin, quelle qu’en soit la raison reste une très mauvaise nouvelle !

C’est hélas malheureusement une évidence.

Car en coulisses, les rumeurs laissent penser que les constructeurs qui semblaient intéressés se posent maintenant tous la question, de savoir s’il ne vaut pas mieux se tourner vers la nouvelle catégorie MONDIALE WORLDWIDE ‘WEC IMSA’ celle du LMDh !

Gilles GAIGNAULT