INDYCAR : HINCHCLIFFE SE RECASE CHEZ ANDRETTI

Oublié du mercato de l’Indycar, James Hinchcliffe a trouvé une porte de sortie chez Andretti Autosport. « Hinchtown » va disputer trois manches.

La carrière de James Hinchcliffe a connu des hauts et des bas. Vice-champion d’Indy Lights 2010, il n’avait pas un sou vaillant pour aller en Indycar. Carl Haas se démena et en retour, le Canadien lui offrit un titre de « meilleur débutant ». Alors que Newman-Haas fermait boutique, Hinchcliffe était recruté par Andretti Autosport, comme remplaçant de Danica Patrick. En 2013, il décrocha trois victoires. Le paddock découvrit surtout un pitre professionnel, capable de se pointer avec une perruque noire pour singer sa prédécesseur ou d’imiter Kimi Raikkonen lors d’une interview TV. Fin 2014, Penske et Ganassi le voulaient. Mais Hinchcliffe était fidèle à Honda, alors il succèda à Simon Pagenaud chez Sam Schmidt. C’est lui qui poussa son compatriote et ami, Robert Wickens, à le rejoindre. Côté sportif, les résultats plafonnèrent. En 2018, Leena Gade, ex-ingénieur d’Audi, devait propulser « Hinchtown » au sommet… Le pilote connu l’affront d’une non-qualification à Indianapolis. 2019 fut une saison moyenne. L’étoile d’Hinchcliffe avait pâli ; les nouvelles stars s’appellent désormais Josef Newgarden ou Alexander Rossi. Sans oublier les jeunes pousses Colton Herta, Felix Rosenqvist, Marcus Ericsson, Santino Ferrucci et Pato O’Ward…

En fin de saison, McLaren s’offrait Sam Schmidt. Du coup, l’équipe passait dans le clan Chevrolet. Hinchcliffe possédait un contrat pour 2020, mais il est porte-parole de Honda Canada. Il fut « libéré » et il assista passivement au mercato.

In extremis, il trouve un baquet chez Andretti. Il disputera les épreuves du Grand Prix d’Indianapolis, des 500 Miles d’Indianapolis et du Texas. Espérons qu’il puisse également rouler à Toronto, l’épreuve canadienne. Et surtout, qu’en 2021, il puisse de nouveau disputer une saison complète…

Joest Jonathan OUAKNINE

Photo : ANDRETTI AUTOSPORT