F3 ASIAN : TRIPLE DE DOOHAN, MAIS ALDERS RESTE EN TÊTE !

A Sepang, Jack Doohan (Pinnacle) offre une démonstration de pilotage. Néanmoins, Joey Alders (BlackArts Racing) conserve l’avantage au classement de la F3 Asian.

Avant-dernière manche de F3 Asian, à Sepang. Devlin de Fransesco (Absolute) renonce par peur d’attraper le coronavirus. Tatiana Calderòn (Seven GP) et Sébastian Fernàndez (Pinnacle) sont également absent. Quant à Cao Zhou (Absolute), il s’est rappelé qu’il doit réviser pour ses examens. Pour compléter la grille, les écuries font appel à des pilotes locaux. Alister Young (fils de l’ex-pilote de F1 Alex Young) apparait chez Absolute. Les frères Gilbert et Dominic Ang découvrent la monoplace avec respectivement Zen et Pinnacle. Quant à Najiy Ayyad Razak, que l’on avait oublié depuis une calamiteuse saison d’Eurocup FR, il court pour Absolute. Signalons que la Japonaise Miki Koyama, déjà vu par le passé en F3 Asian, est chez BlackArts Racing.

Jack Doohan (Pinnacle) est le plus rapide des essais.

Course 1

La course a lieu sur une piste détrempée et les pilotes effectuent deux tours de formation pour enlever un peu d’eau.

Doohan part aux côtés d’Ukyo Sahara (Hitech.) Le champion sortant, parti sur un côté très humide, va défiler Nikita Mazepin (Hitech), Jamie Chadwick (Absolute) et Joey Alders (BlackArts Racing) au feu vert. Le leader du classement double Chadwick et il harcèle Mazepin. Le pilote de F2 craque et part à la faute. Alders, Chadwick et Pietro Fittipaldi (Pinnacle) ont le temps de passer. Doohan, lui, contrôle la situation jusqu’au damier.

Victoire de Doohan, devant Alders et Chadwick, dont c’est le premier podium en F3 Asian.

Course 2

Alders est en pole. Au départ, Doohan, 3e sur la grille, dépose Fittipaldi et il joue l’intox sur le poleman. L’Australien fait ensuite la course en solitaire. Alders est lui poursuivi par Chadwick, Mazepin et Sasahara. Le Russe s’offre la Britannique, puis le Néerlandais. Alders commet une erreur et repart derrière le peloton. Sasahara, lui, finit par passer Chadwick.

Doublé de Doohan, cette fois encadré par Mazepin et Sasahara. Ce dernier ne pouvant inscrire de points, Chadwick reçoit les points de la 3e place.

Course 3

Sasahara, 2e sur la grille, cale au départ. Alders ne l’attend pas, tout comme Yu Kanamaru (BlackArts Racing), qui avait le Bullet Bill. En tête, Doohan joue comme d’habitude les solistes. Alders se contente d’assurer. En vue de la fin, Mazepin rattrape Kanamaru, mais il ne trouve pas d’ouverture.

Triplé de Doohan. Alders est 2e et Kanamaru, 3e.

Au classement, Alders reste en tête, à 215 points. Doohan fait le plein de points. Avec 200 unités, il est en embuscade avant la finale de Buriram. Mazepin est 3e, à 164 points.

Réveil un peu tardif de Chadwick, 8e à 78 points. Koyama est 15e, avec 6 points.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : F3 ASIAN