F1 2020 – BWT RACING POINT DÉVOILE SA RP 20

L’ancienne écurie de F1 Force India devenue Racing Point,à la suite de sa reprise par l’homme d’affares Cadien Lawrence Stroll, modifie à nouveau son appellation devenant désormais BWT RACING POINT F1

Du nom de son sponsor principal, la firme Autrichienne spécialiste du traitement de l’eau, l’entreprise BWT

Et le Team a dévoilé la livrée des deux monoplaces qui seront pilotées cette saison 2020 de F1 et dénommés RP20 par le Canadien Lance Stroll et par le Mexicain Sergio Pérez.

Otmar Szafnauer, le directeur de l’équipe, BWT Racing Point F1 Team, indiquant:

« Depuis 2017, nous avons vraiment apprécié de bâtir un partenariat fructueux avec BWT et nous sommes ravis de célébrer notre quatrième année ensemble en les accueillant en tant que partenaire titre. Cette collaboration élargie reflète vraiment la loyauté, l’engagement et l’énergie qu’ils apportent à la famille Racing Point. Je suis ravi que nous puissions lancer notre saison ici en Autriche à Mondsee, au siège de BWT et mettre en lumière le précieux travail accompli par BWT pour favoriser la durabilité de notre partenariat. Nous avons déjà vécu de nombreux moments mémorables sur piste et hors-piste et nous avons hâte d’en ajouter davantage au cours de la saison 2020. »

Pour ce qui le concerne, Andreas Weißenbacher, PDG de BWT, a indiqué de son côté:

« Au cours des trois dernières années, nous avons introduit notre couleur rose trés distinctive dans la Formule 1 et construit une relation très forte avec Racing Point. Nous nous engageons à aider cette équipe à atteindre ses objectifs et c’est pourquoi nous avons choisi d’augmenter notre soutien en devenant partenaire titre. En travaillant ensemble de cette manière, nous pensons que l’équipe peut être beaucoup plus compétitive sur la piste en 2020. Nous soutiendrons également l’effort de l’équipe pour devenir plus durable. Ensemble, nous allons réduire l’utilisation de bouteilles jetables sur la piste, minimiser les déchets plastiques et faciliter le traitement local et la consommation d’eau. »

Rappelons que cette équipe Racing Point, s’est classée à la septième place du classement final du Championnat 2019 des Constructeurs avec ses deux pilotes, Stroll et Pérez.

Enfin, précisons aussi que l’écurie devrait à nouveau changé de nom en 2021, Lawrence Stroll étant il y quelques semaines, devenu actionnaire majoritaire de la prestigieuse firme Britannique, Aston Martin.

L’équipe Red Bull Racing F1 qu’elle soutient, ayant d’ailleurs déjà fait savoir elle, que suite à l’entrée de Lawrence Stroll au capital d’Aston Martin, comme premier actionnaire, elle allait perdre son partenariat à la fin de son contrat, au terme de la saison 2020 !

Peter SOWL

Photos : TEAM