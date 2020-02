FORMULA REGIONAL EUROPA : LE FRANÇAIS PIERRE-LOUIS CHOVET CHEZ VAN AMERSFOORT.

Pierre-Louis Chovet va courir en Formula Regional Europa avec Van Amersfoort.

Le plateau de la seconde saison de la Formula Regional Europa se garnit très lentement. La prestigieuse Scuderia PREMA a annoncé deux pilotes. Le Français Gillian Henrion courra en indépendant. Van Amersfoort, la solide structure Néerlandaise vient de créer une structure en EFO (Euro Formula Open) série où elle alignera le jeune Français Alexandre Bardinon, le petit fils du créateur du circuit du Mas du Clos dans la Creuse, mais elle compte aussi poursuivre en Formula Regional Europe.

Voici son premier pilote, un autre tricolore, Pierre-Louis Chovet.

Pierre-Louis Chovet a débuté fin 2017, via la F4 France. Il remporta la course en grille inversée du Paul Ricard au Castellet. En 2018, il y passa une seconde saison, montant six fois sur le podium… Et remportant de nouveau la course en grille inversée du Castellet !

En 2019, le Français passait à l’EuroFormula Open, avec RP Motorsport. En théorie, c’était un choix judicieux, tant l’équipe Italienne dominait la série.

Mais d’emblée, le carrosse se changea en citrouille car les blocs Toyota étaient à la rue face aux très performants blocs, Spiess et HWA, venus de la F3 Européenne !

Du coup, Chovet et ses deux équipiers jouèrent les voiture-balais, lors de la manche d’ouverture. RP Motorsport commanda des Spiess et fut forfait pour les deux manches suivantes.

À Spa, Chovet termina neuvième de la course dominicale. Mais impossible de lutter face à Carlin et Motopark. Après deux autres épreuves, il jeta l’éponge.

Pour 2020, il signe cette fois avec cette très expérimentée équipe qu’est le solide Van Amersfoort, l’écurie qui a révélé un certain Max Verstappen et aussi la jeune Allemande Sophia Floersch et le jeune Chovet, va donc réellement débuter en Formula Regional.

Frits Van Amersfoort – Fondateur du Team :

« Lors nos traditionnels tests de fin d’année, nous avons eu la chance de faire évoluer Pierre-Louis dans notre F3 Régionale. Grâce à mes 40 années d’expérience à la tête de cette équipe, j’ai le droit de dire que j’ai le «nez» pour dénicher des talents et les bons pilotes de course. Dès le premier jour, j’ai été convaincu que Pierre-Louis est le genre de talent que vous recherchez pour votre équipe. Les jours suivants, mon sentiment initial a seulement prouvé que j’avais raison: ce jeune homme a un grand avenir devant lui dans le monde de la course automobile. Nous sommes heureux de l’accueillir dans l’équipe: Nous avons hâte de reprendre sous peu nos tests de pré-saison et de travailler pour être prêts dès notre la première course en 2020 au Paul Ricard. »

Pierre-Louis CHOVET, ajoute :

« Grâce à la confiance de l’équipe VAR et le soutien total de la société Travel Planet, j’ai pu me fixer des objectifs ambitieux pour cette saison et nous avons tout mis en œuvre pour que le succès soit au rendez-vous. Le programme de travail est chargé mais les résultats sont plus qu’encourageants à ce stade. »

Il est désormais temps pour l’ensemble de l’équipe de continuer le testing de pré-saison.

Le lancement du Championnat 2020 aura lieu le 25 avril sur le circuit Paul Ricard, piste emblématique pour Pierre-Louis ayant marqué ses premières victoires en monoplace.

Joest Jonathan OUAKNINE

