LE GALLOIS ELFYN EVANS ET SA TOYOTA, VICTORIEUX DU RALLYE DE SUÈDE WRC DEVANT TÄNAK, ROVENPERÄ ET OGIER

Solide leader du Rallye de Suède 2020, le pilote Gallois Elfyn Evans remporte ce dimanche 16 février, cette seconde manche du Championnat du Monde des Rallyes WRC millésime 2020.

Au volant de l’une des Toyota Yaris WRC, Evans triomphe en précédant à l’arrivée à l’issue de l’ultime des dix spéciales, la traditionnelle Power Stage, ES 11, celle de Likenäs 2 longue de 21,19 km et unique rendez-vous au menu de cette dernière journée, la Hyundai i20WRC du Champion du monde en titre, l’Estonien Ott Tänak qui termine à 12 secondes 7 et un autre pilote Toyota, son partenaire, le Finlandais Kalle Rovenperä qui finit sur la troisième marche du podium, à 20 secondes 2

Top 5 final complété par la troisième Toyota Yaris WRC dE l’ancien septuple Champion du Monde, le Français Sébastien Ogier, , quatrième à 23 secondes 6 et par la Ford Fiesta d’un autre Scandinave lui aussi Finnois, Esapekka Lappi qui se classe cinquième, à 32 secondes 4

Suivent ensuite, les deux autres pilotes Hyundai, le Belge Thierry Neuville, et l’Irlandais Craig Breen classés respectivement à 33 secondes 8 et à 1 minute 00.9, suivi de la seconde Ford Fiesta M Sport de Teemu Suninen, huitième lui, à 1 minute 24.5.

La dernière des Toyota officielle’ celle du Japonais Takamoto Katsuta et la Hyundai i20 R5 du Finlandais Jari Huttunen, se classant aux neuvième et dixième rangs, à 1 minute 59.6 et à 4 minutes 03

A l’arrivée l’heureux vainqueur expliquait:

« Mon intégration dans l’équipe s’est très bien passé, tout le monde a fait de gros efforts pour que je m’y sente bien. C’est un excellent résultat. »

Tänak, lui, indiquant :

« La voiture a du potentiel mais on doit encore travailler. »

Et Kalle Rovenperä, lâchait avant d’apprendre qu’il avait ‘sauté’ Ogier et terminait finalement troisième:

« Je n’ai aucune idée si ce sera suffisant, j’espère bien sûr, et j’ai tout donné. J’aurais pu faire un meilleur départ sur la partie lente, j’ai encore besoin de rouler avec cette voiture pour progresser là-dessus. Mais ensuite, j’ai pu attaquer. »

Ogier qui ajoutait :

« C’était un week-end difficile, les conditions étaient très compliquées. Au moins, on aura une bonne position de départ pour le Mexique. »

Tout s’est donc joué derriére Evans dans la Power Stage, remportée par l’inattendu Rovanperä avec sa Toyota Yaris WRC en 10’55.1 et qui devance la Hyundai i20 Coupe WRC de Neuville Thierry, second en 10’58.8, à 3secondes 7 et la Toyota Yaris WRC d’ Ogier, troisième en 10’59.0, à 3 secondes 9.

Ott Tänak avec sa Hyundai i20 Coupe WRC se classant quatrième en 10’59.7, à 4 secondes 6 et Esapekka Toyota Yaris WRC, qui en finissabt au cinquième rang en 11’01.9, à 6 secondes8 au volant de sa Ford Fiesta M Sport WRC, score un point

Christian COLINET

Photos : Eric PETITDIDIER et TEAMS

LE CLASSEMENT FINAL DU RALLYE DE SUÈDE WRC 2020

1 – Evans-Martin (Toyota Yaris WRC) en 1h 11’43″1

2 – Tanak-Jarveoja (Hyundai i20WRC) à 12″7

3 – Rovanpera-Halttunen (Toyota Yaris WRC) à 20″2

4 – Ogier-Ingrassia (Toyota Yaris WRC) à 23″6

5 – Lappi-Ferm (Ford Fiesta M Sport WRC) à 32″4

6 – Neuville-Gilsoul (Hyundai i20WRC) à 33″8

7 – Breen-Nagle (Hyundai i20 WRC) à 1’00″9

8 – Suninen-Lehtinen (Ford Fiesta M Sport WRC) à 1’24″5

9 – Katsuta-Barritt (Toyota Yaris WRC) à 1’59″6

10 – Huttunen-Lukka (Hyundai i20 R5 WRC3) à 4’03″0

11 – Lindholm-Korhonen (Skoda Fabia R5 WRC3) à 4’08″0

12 – Ostberg-Eriksen (Citroen C3 R5 WRC2) à 4’10″0

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DES PILOTES

1.Elfyn Evans : 42 points

2.Thierry Neuville : 42 points

3.Sébastien Ogier : 37 points

4.Kalle Rovanperä : 30 points

5.Esapekka Lappi : 24 points

6.Ott Tänak : 20 points

7.Teemu Suninen : 11 points

8.Sébastien Loeb : 8 points

9.Takamoto Katsuta : 8 points

10.Craig Breen : 6 points

11.Eric Camilli : 2 points

12.Mads Ostberg : 1 point

13.Jari Huttunen : 1 point

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DES CONSTRUCTEURS

1.Toyota Gazoo Racing WRT : 73 points

2.Hyundai Shell Mobis WRT : 63 points

3.M-Sport Ford WRT : 40 points