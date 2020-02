FORMULA E : EVANS, LE CHANTEUR DE MEXICO

En tête au premier virage, Mitch Evans (Jaguar) a survollé l’ePrix de Mexico. Cette course de Formule e est également marquée par les gros points de DS Techeetah.

Les essais

Sam Bird (Virgin) domine les essais libres. Mais la session est surtout marquée par le gros crash de Daniel Abt (Audi Sport Abt), du à un logiciel défaillant. Absent des qualifications, l’Allemand prendra néanmoins le départ de la course.

Les qualifications sont catastrophiques pour les grands favoris de BMW i Andretti. Maximilian Günther est 18e et Alexander Sims, 20e ! Par contre, tout va bien pour André Lotterer, qui accède à la super pole et offre une première pole position à Porsche.

La course

Mitch Evans (Jaguar) surprend Lotterer au feu vert. L’Allemand tente de jouer l’intox, mais le Néo-zélandais lui ferme la porte et la Porsche de quitter la piste. Nyck de Vries (Mercedes-Benz EQ) et Sébastien Buemi (Nissan eDAMS) en profitent pour passer. De Vries semble avoir un souci. Le Néerlandais se fait passer par Buemi, Lotterer et Bird. Nico Müller (Dragon Racing) tape et entraine un safety-car.

Au drapeau vert, Bird dépose Lotterer pour la 3e place. Robin Frijns (Virgin) l’imite. Buemi, Bird et Frijns sont en lutte pour la 2e place, ce qui fait les affaires d’Evans. Lotterer et de Vries s’accrochent. La Porsche, trop endommagée, doit renoncer. Bird double Buemi pour la 2e place. Les DS-Techeetah apparaissent aux avant-postes. 5e, de Vries tente de tasser Antonio Felix da Costa, puis il effectue un virage à « trotar », embarquant Frijns -alors 4e- dans l’échappatoire. Jean-Eric Vergne et Felix da Costa s’offrent une passe d’armes. En vue de l’arrivée, le Portugais dépasse Buemi pour la 3e place, puis il revient sur Bird. En voyant la monoplace dorée dans ses rétroviseurs, le Britannique craque et tire tout droit.

Evans, jamais menacé, remporte la course. Felix da Costa finit 2e, devant Buemi (qui inscrit ses premiers points 2019-2020.)

Vergne termine au pied du podium.

Au classement, Evans vire en tête avec 47 points. Parti loin, Sims réussit à finir 5e de la course. Avec 46 unités au classement, il reste en embuscade. Felix da Costa passe 3e, à 39 points.

Vergne remonte au 12e rang, à 16 points.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : JAGUAR