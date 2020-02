AVANT LES 4 HEURES DE SEPANG EN MALAISIE EN ASIAN LE MANS SERIES 2020

LES 4 HEURES DE SEPANG UNE GRANDE PREMIÈRE DE NUIT EN ASIAN LE MANS SERIES

Le compte à rebours est lancé pour la première course, les 4 Heures de Sepang prés de Kuala Lumpur en Malaisie, et qui se déroulera pour la toute première fois sous les projecteurs partiellement de nuit dans le Championnat d’endurance l’Asian Le Mans Series!

Alors que Sepang fait régulièrement partie du calendrier de l’Asian Le Mans Series, cette saison, la course comportera effectivement une ‘première’ pour la série la course se terminant de nuit!

Dans un changement du format normal, les qualifications et la course auront lieu ce samedi15 février, la course commençant à 17h00 et se terminant à 21h00 heure locale. 14 heures en France

Batailles au championnat en vue des 24 Heures du Mans!

La bataille pour le Championnat pur et simple a livré des luttes féroces dans la première moitié de la saison. Avec deux victoires, l’équipe G Drive Racing by Algarve mène le Championnat par 13 points d’avance sur le Team Eurasia Motorsport.

L’écurie Thunderhead Carlin Racing n’étant qu’à 6 points de plus derrière Eurasia Motorsport, ce qui signifie encore de beaux affrontements ici à Sepang et dans une semaine à Buriram prés de Bangkok en Thailande et ce pas que pour la gloire sportive pure et simple, mais bel et bien parce que la formation sacrée Championne en Asian, bénéficiera d’une invitation aux 24 Heures du Mans et que de ce fait, la lutte pour tenter de parvenir à cet objectif est loin d’être terminée.

Après que leurs voitures aient été retardées dans l’expédition pour la manche d’ouverture en Chine, ce qui signifie qu’elles ne sont arrivées que la veille du jour de la course, Rick Ware Racing a rebondi de la meilleure façon possible à The Bend le nouveau circuit près d’Adelaïde en Australie il y a deux semaines. L’équipe terminant signant un sensationnel doublé se classant première et deuxième dans la classe LMP2 Am, et la voiture N° 52 est actuellement en tête de la classe.

Un seul point sépare Nielsen Racing et Inter Europol Competition dans la bataille de classe en catégorie LMP3. Chaque équipe a remporté une course et terminé deuxième dans l’autre – avec juste le point pour la pole position au Bend donnant à Nielsen Racing la plus étroite des avances.

Dans la classe GT, la bataille est tout aussi intense. Deux points seulement séparent Car Guy et D’station Racing, et HubAuto Corsa pointe derriére à seulement cinq points plus loin.

Nouvelle entrée LMP3 et nouveaux pilotes:

Pour la seconde moitié de la saison, la seule équipe Française inscrite, celle du Graff propose une seconde LMP3 supplémentaire. A Sepang, cette voiture une autre Norma M30, sera pilotée par Matthias Kaiser et Rory Penttinen.

Après une apparition ponctuelle du célèbre pilote Kiwi des V8 Supercas, Shane van Gisbergen en Australie, Masataka Yanagida sera de retour au volant de la Ligier JS P217 N° 1 d’Eurasia Motorsport, à Sepang.

La Ligier JP S3 de la Compétition Inter Europol N° 14 alignant une nouvelle paire pour les deux derniers tours. Dan Wells fait son retour en Série pour la première fois depuis 2015 et il sera rejoint par Philip Kadoorie dans la deuxième Ligier JS P3 de l’équipe.

L’équipe JLOC aura également un léger changement dans sa composition de pilotes pour la seconde moitié du championnat. Le pilote régulier de l’équipe Super GT, Takashi Kogure, remplace Andre Couto dans la Lamborghini Huracan GT3 Evo N° 88.

Pour des raisons personnelles imprévues, propriétaire de l’équipe et pilote, Miro Konopka a pris la décision difficile de retirer l’entrée de l’ARC Bratislava. Après avoir subi d’importants dommages face à l’Oreca 05 Nissan du RLR MSport à The Bend, l’équipe a pris la décision de se retirer des deux manches restantes, Sepang et Buriram .

En conséquence directe de l’épidémie de coronavirus en Chine, des restrictions de voyage importantes sont actuellement imposées aux concurrents basés en Chine. Cela a malheureusement eu un impact sur les voyages de la FIST Team AAI (qui devait faire ses débuts à sa Porsche à Sepang) et d’Astro Veloce Motorsports. Les restrictions de voyage ont empêché de nombreux membres de leur personnel de quitter la Chine et, par conséquent, les deux équipes ont dû se retirer des deux dernières manches du Championnat Asian Le Mans Séries 2019-2020.

Les responsables de ce Championnat Asian Le Mans Series surveillent de près tous les avis de santé et de voyage qui sont émis concernant la situation du nouveau coronavirus en Chine.

Les conseils actuels n’ont pas d’impact sur le fonctionnement des 4 Heures de Sepang et des 4 Heures de Buriram.

D’ailleurs présent à Singapour depuis le début de la semaine, avant de rallier Kuala Lumpur en Malaisie puis de rejoindre Sepang, j’ai constaté partout une vie normale et franchement quasiment peu de personnes portant un masque …

Gilles GAIGNAULT

Photos : Agnès KRASSININE de SOULTRAIT- ASIAN LE MANS