OTT TANÄK MET LA PRESSION SUR EVANS AU RALLYE DE SUÈDE WRC. SUIVENT ROVENPERÄ ET OGIER

Brillant en 2019 chez Ford MSport, le pilote Gallois Elfyn Evans poursuit son ascension dans le monde du rallye mondial WRC

Après un excellent Monte Carlo la manche d ‘ouverture de l’actuelle saison en WRC qu’il a conclu à une excellente place au volant de sa nouvelle voiture, la Toyota Yaris, sacrée Championne du monde l’an dernier avec Ott Tänak, Evans occupe ce vendredi soir le leadership du Rallye de Suède devant … ce même Tänak désormais pilote de l’écurie Coréenne Hyundai !

Au terme des quatre spéciales au menu du jour, Elfyn mène en effet la manche scandinave, deuxième épreuve su calendrier WRC 2020 avec une courte avance certes mais c’est bien lui qui occupe le commandement.

Et on pointe les trois Toyota Yaris parmi les quatre premiers, seul Tänak ancien pilote… Toyota et avec sa nouvelle monture, la Hyundai i20 WRC, réussissant à s’intercaler…

Victorieux des deux premières des quatre spéciales au programme de cette première journée, le Gallois a finalement conclu la première étape avec 8 »5 d’avance sur la Hynudai i20 de l’Estonien Ott Tänak, le plus rapide des deux autres ES ce vendredi.

« Cela été une bonne journée. Les conditions étaient assez similaires à celles de la reconnaissance, nous avions donc une idée de ce à quoi nous allions faire face. Le départ n’était pas si mal. La première étape, surtout sur le gravier, était en fait assez bonne. Je me sentais bien dans la voiture, c’était dans les endroits glacés où je n’étais pas si confiant. La dernière étape de la matinée a été un peu plus exigeante. Avec seulement une journée d’essais en voiture, je n’étais pas vraiment pleine de confiance mais ça vient pas à pas. Je suis heureux d’avoir pu terminer cette première journée; nous allons maintenant analyser tout ce que nous avons appris aujourd’hui et viser à accélérer un peu demain.»

Plaçant sa Hyundai en troisième position au milieu de la meute des Toyota, derriére celles du leader Evans mais devant celles du jeune Finlandais Kalle Rovenperä et du Français Sébastien Ogier, le Champion du monde WRC en titre, démontre que sa violente sortie de route au récent Monte Carlo n’est plus qu’un lointain souvenir et qu’il a toujours sa pointe de vitesse et le mental

Rovenperä qui à tout juste 18 ans – il est né le 1er octobre 2000 – démontre lui qu’il est promis un bel avenir, se positionnant ce vendredi soir à 14″3, devant le tenant du titre second donc à 8 »5 et devant celui qui a été sacré à six reprises, Ogier quatrième à 17″8 !

Perf qui faisait dire à Ogier :

« Pour son deuxième rallye en WRC seulement, il est déjà sacrément rapide »

Le Gapençais ajoutant :

« On fait une journée correcte, mais j’ai eu du mal à me livrer totalement. Notre position de départ – second sur la route- n’était pas idéale, mais on aurait malgré tout du faire mieux.’

Et Ogier précisait :

« Nos équipiers ont prouvé que c’était possible. »

Quant à Thierry Neuville, le vainqueur du récent Rallye Monte Carlo, sixième seulement à 23″6, lui, il expliquait:

«Il a été difficile d’être le premier sur la route aujourd’hui, mais nous avons eu une course sans problème sans erreur. Je ne suis pas satisfait du classement général mais je suis satisfait de ce que nous avons fait dans la voiture et de la vitesse. Nous ne pouvions pas faire beaucoup plus. La première spéciale était assez cohérente, mais les deux suivantes nous savions qu’elles seraient plus difficiles. Ce matin, la couche de glace était très mince par endroits et le gravier sortait, ce qui donne plus d’adhérence aux voitures derrière. Il y a eu aussi beaucoup de coupures, où j’ai été le premier à découvrir. Ce rallye est si court, il ne sera pas possible de rattraper beaucoup de temps, mais nous nous battrons dur et voyons ce que nous pouvons accomplir demain. »

Christian COLINET

Photos : Eric PETITDIDIER

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DU RALLYE DE SUÈDE WRC 2020

1 – Evans-Martin (Toyota Yaris) en 30’43″7

2 – Tanak-Jarveoja (Hyundai i20) à 8″5

3 – Rovanpera-Halttunen (Toyota Yaris) à 14″3

4 – Ogier-Ingrassia (Toyota Yaris) à 17″8

5 – Lappi-Ferm (Ford Fiesta M Sport) à 20″9

6 – Neuville-Gilsoul (Hyundai i20) à 23″6

7 – Breen-Nagle (Hyundai i20) à 24″2

8 – Suninen-Lehtinen (Ford Fiesta MSport) à 31″4

9 – Katsuta-Barritt (Toyota Yaris) à 49″6

10 – Ostberg-Eriksen (Citroen C3 R5 WRC2) à 1’50″4