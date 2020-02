ROBERT KUBICA SERA BIEN EN DTM EN 2020 AVEC BMW ET… ART GP !

Comme AutoNewsInfo l’avait révélé (voir lien), le Polonais Robert Kubica qui avait effectué son retour en F1 avec le Team Williams, pilotera bien cette saison dans le Championnat Allemand des Voitures de Tourisme du DTM.

Il roulera au volant d’une BMW alignée pat l’écurie Française ART.

Déjà retenu comme pilote de réserve par l »équipe Alfa Romeo Racing en Formule 1, le Polonais âgé de 35 ans aura donc un double programme avec BMW en DTM.

Directeur de BMW Motorsport, Jens Marquardt, confie :

« C’est vraiment une excellente nouvelle pour le DTM. Nous sommes ravis d’accueillir ART Grand Prix au DTM en tant qu’équipe client privée. »

Et il enchaîne :

« Notre objectif a toujours été de rendre le Championnat DTM encore plus grand et plus attrayant avec la BMW M4 DTM privée. Il y avait plusieurs options et nous avons eu de nombreuses discussions avec des équipes potentielles ces derniers mois.

Avant de préciser :

« Compte tenu de tous les aspects, nous avons opté pour le package proposé par ART Grand Prix. Robert a montré lors du test qu’il est très bon dans une voiture DTM. Il est un véritable atout pour la série. Nous avons les doigts croisés pour ART Grand Prix et Robert, et espérons qu’ils auront une saison DTM réussie. »

Kubica qui ajoute :

« Le DTM m’attire depuis longtemps, et les essais de Jerez m’en ont donné un avant-goût. J’ai maintenant hâte de débuter ce nouveau chapitre de ma carrière. Je me suis tout de suite senti très bien au volant de la M4 DTM et ART Grand Prix, est assurément un des grands noms du sport automobile international depuis de nombreuses années. Je suis sûr qu’ensemble, nous pouvons réussir en DTM. »

Kubica et ART Grand Prix seront tous deux présents aux tests officiels de pré-saison à Monza du 16 au 18 mars.

L’annonce confirme que sept BMW M4 DTM seront sur la grille DTM 2020 aux côtés des huit voitures d’Audi Sport.

Ajoutons que la manche d’ouverture de la Saison 2020, se déroulera du 24 au 26 avril à Zolder, en Belgique.

Peter SOWL

Photos : DTM – BMW