 ORECA REMERCIE ‘REBELLION RACING’ POUR SIX SAISONS DE PROJETS ET DE SUCCÈS COMMUNS.

À la suite de l’annonce de Rebellion Racing, faisant état de la fin de ses activités en sport automobile à l’issue des 24 Heures du Mans 2020, le Groupe ORECA a souhaité témoigner tous ses remerciements à Rebellion Corporation pour cette aventure humaine et sportive entamée en 2014.

Cette collaboration avec l’un des acteurs devenus majeurs en Endurance, a permis à ORECA de mettre en œuvre plusieurs projets colossaux : la conception, le développement et la fabrication de la Rebellion R-One en 2014 et la Rebellion R-13 en 2018.

Fruits de cette collaboration, de nombreux succès ont enrichis le palmarès du Team Rebellion Racing, avec en LMP1-P (20 victoires et trois trophées), un titre de Champion du Monde Pilotes et Teams LMP2 en 2017, un podium aux 24 Heures du Mans en 2018 (3e), deux poles en Mondial d’Endurance WEC, respectivement à Shanghai et à Bahreïn et deux victoires générales, dont la première d’un Team privé, à Silverstone et ensuite à Shanghai.

Engagées et motivées, les équipes de REBELLION et d’ORECA auront à cœur de terminer cette aventure sur une note positive lors des quatre prochains meetings, les 6 Heures de COTA à Austin, les 1000 Miles de Sebring, les 6 Heures de Spa-Francorchamps et enfin, les mythiques 24 Heures du Mans, en juin.

Hugues de Chaunac, Président du Groupe ORECA, confie :

« Je tiens à remercier chaleureusement Alexandre Pesci, Président de Rebellion Corporation, pour son investissement passionné en Endurance qui a permis au Team Rebellion Racing de s’imposer comme l’une des équipes majeures de la discipline. Cette belle collaboration débutée en 2014 a été marquée par de nombreux succès et une superbe aventure, tant sur le plan humain que sportif, avec l’ensemble des équipes Rebellion et Calim Boudhadra, CEO de Rebellion Corporation, mais aussi en interne chez ORECA. Ensemble, nous aurons pour objectif commun de briller lors des quatre derniers défis qui nous attendent. »

Désormais, on peut logiquement imaginer que le groupe ORECA va s’associer avec le constructeur PEUGEOT, subitement lâché et abandonné par son associé REBELLION quelques semaines seulement après leur rapprochement en vue du retour de la marque Sochalienne au Mans !

ORECA déja partenaire avec PEUGEOT à l’époque des inoubliables 908. ORECA d’ailleurs victorieux avec sa 908 HDi FAP PEUGEOT, des très célèbres 12 Heures de SEBRING, avec l’équipage formé d’Olivier Panis, de Nicolas Lapierre et de Loïc Duval

Gilles GAIGNAULT