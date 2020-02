LES SIX FINALISTES DU GRAND PRIX ACF AUTOTECH 2020 SONT CONNUS.

L’Automobile Club de France et l’ESSEC Automobile Club dévoilent les finalistes du Grand Prix ACF AutoTech 2020

Sur 89 candidatures, 6 startups finalistes ont été désignées par le Grand Prix ACF AutoTech 2020 qui récompense les startups les plus innovantes dans le domaine :

Grand Prix ACF 2020

En Voiture Simone : Le permis de conduire totalement en ligne à prix cassé

Outsight : nouvelle génération de capteur, Caméra 3D Sémantique révolutionnaire qui offre une

Perception Complète de l’Environnement aux Smart Machines

Iot.bzh : société spécialisée en systèmes d’exploitations Linux et cybersécurité pour les tableaux de bords automobiles

Prix Pionnier ACF 2020

Heex Technologies : gestion de données pertinentes pour véhicules autonomes

Altaroad : capteurs améliorant la durabilité et la sécurité des infrastructures routières

AC Biode : première batterie autonome en AC (Courant Alternatif) et circuit électrique spécifique pour la mobilité électrique et le stockage d’énergie renouvelable

Le 2 avril 2020, les vainqueurs des deux catégories seront annoncés en direct après délibération du Jury composé de 16 personnalités, lors de la finale du concours à l’Automobile Club de France. Plus de 200.000 € en valeur à gagner !

Fort du succès de la première édition d’AutoTech Disruption (ATD) en 2019, l’événement phare annuel de France AutoTech, à l’Automobile Club de France, la journée du 2 avril 2020 reprendra le même format.

De nouveau une Journée de l’Innovation ouvrira avec ATD,puis sera suivi par le GPACF en fin d’après-midi.

Le Grand Prix ACF AutoTech annonce d’autre part, l’arrivée de PLASTIC OMNIUM en tant que Partenaire Premium et l’arrivée de Félicie Burelle, Directrice Générale Adjointe, dans le jury désormais composé de 16 personnalités.

Chacune des startups finalistes sera accompagnée par Béatrice Duboisset fondatrice du cabinet humeaning et de TEDxChampsÉlyséesWomen dans leur présentation.

Elles prendront la parole de manière dynamique et innovante en incarnant leur projet, en partageant leur vision et leur mission tout en prenant du plaisir et en créant du lien dans cet échange avec le public et le jury. Les porteurs de projet feront le show à la mode des TEDTalks.

Nouveauté 2020, parmi les 6 finalistes, sera désignée la startup qui contribuera le mieux au développement durable par l’introduction de la Mention GPACF GreenTech. La Mention pourra être cumulée avec l’un des deux prix et aura sa propre dotation.

Louis Desanges, Président de l’Automobile Club de France et Président du Jury, explique :

« Tout d’abord autour de la table des délibérations nous avons accueilli un nouveau Partenaire Premium, Plastic Omnium. Le 2 avril prochain Félicie Burelle rejoindra le Jury final et nous l’accueillons avec joie. L’arrivée de cet acteur de l’automobile de premier plan renforce le caractère du concours, celui de toute une filière. Le pôle de compétitivité Mov’eo ainsi que Le Journal de l’Automobile nous rejoignent aussi en tant que Partenaires Officiels et renforcent notre fierté d’être à l’initiative du Grand Prix ACF AutoTech. »

Et il ajoute et précise :

« Félicitations aux 6 finalistes qui ont su démontrer toutes leurs qualités face à de très bonnes candidatures pour cette troisième édition du Grand Prix ACF AutoTech. Le 2 avril s’annonce passionnant avec un condensé d’innovation dès l’après-midi avec AutoTech Disruption et jusqu’au soir avec le GPACF AutoTech. Le Jury et moi-même accompagnés de nos 300 invités, attendons avec impatience de voir et d’écouter les startups lors de leur dernière présentation avant de désigner les vainqueurs. »

Thierry Peugeot, Président de l’ESSEC Automobile Club, enchaîne et conclut :

« Félicitations aux 6 startups finalistes ! Cette demi-finale a fait émerger des projets très différents des deux premières années et montre la capacité de renouvellement des idées de l’Automobile. Avec un quart de startups candidates venant de l’étranger le concours démontre son attrait au-delà des frontières, nous les accueillons avec grand intérêt. Par ailleurs l’introduction cette année de la Mention GPACF GreenTech nous permettra de mieux mettre en valeur la capacité d’innovation en faveur de l’environnement de nos startups, qui nous l’avaient déjà démontré en 2018 et en 2019. »