ABU DHABI : COUP D’ENVOI 2020 VICTORIEUX POUR L’ÉQUIPE DÉFI DE LA FUN CUP… À YAS MARINA.

Comme c’est la tradition depuis quelques années, la Fun Cup France prenait ses quartiers d’hiver les 24 et 25 janvier dernier et cette année à Abu Dhabi, où le dynamique promoteur Benoît Abdelatif, avait su attirer un beau plateau, 57 voitures participant à cette épreuve d’ouverture de la Saison.

Alors que venait de se terminer le Dakar, en Arabie Saoudite, l’actualité du sport automobile sortait peu à peu de son sommeil hivernal en ce début d’année, tout près de là, avec la Fun Cup, sur le tracé du prestigieux circuit de Yas Marina d’Dhabi, qui accueille aussi annuellement le dernier Grand Prix de Formule 1.

Même si cette compétition qu’est la Fun Cup, n’a pas le prestige du Dakar, si je peux me permettre une comparaison, elle est un peu pour l’Endurance sur circuit ce qu’est l’Africa Eco Race pour le Rallye Raid…

En effet, cette dernière course, restée pour sa part en Afrique sur les traces des mythiques Paris-Dakar de Thierry Sabine, a su demeurer accessible à des pilotes amateurs et a gardé une convivialité ainsi qu’un «esprit», de plus en plus difficile à trouver dans le sport automobile moderne devenu tellement «professionnel» au plus haut niveau !

Ceci n’empêche pas que des pilotes connus ou des amateurs très « éclairés » et d’un très bon niveau, écumant les circuits depuis de nombreuses années, viennent se frotter en Fun Cup à de purs amateurs, tout ceci dans une franche camaraderie…

Dans cet esprit, l’équipe Défi Performance avait envoyé cinq voitures à Abu Dhabi et pour preuve de la qualité, tant des pilotes que du matériel, la totalité de ces voitures a réussi à rallier l’arrivée, aussi bien de la course de 3 heures que de celle de 7 heures !

Qui dit mieux ?… car une des voitures a même réussi à terminer… victorieuse et 1ère des deux courses !

Bon, il est opportun de signaler que cette Cox gagnante n’était pas 100 % Défi Performance, puisque l’équipe fournissait sa logistique et ses mécanos à l’équipe GPX Racine, avec 3 «avions» aux commandes, à savoir les ‘PROS ‘ que sont Julien ANDLAUER et Pierre Brice MENA, qu’épaulait Axil JEFFERIES, ce dernier entre autre moniteur sur le Circuit d’Abu Dhabi.

Bref, la saison 2020 débute fort bien pour l’équipe Seine et Marnaise de François Gremy. La première et épreuve inaugurale des sept manches du calendrier hexagonal cette fois, débutera les 4 et 5 avril prochains au Mans.

José Luis CAPARROS