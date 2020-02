LE GRAND PRIX DE CHINE DE F1 A SHANGHAI EST BIEN REPORTÉ !

A la suite de l’épidémie du coronavirus qui a été détecté en Chine et comme le laissaient supposer de multiples rumeurs, on apprend officiellement par la FIA le report du Grand Prix de Chine de Formule 1, quatrième manche du Championnat du monde 2020 et programmé le 19 avril prochain sur le circuit de Shanghai.

« Le promoteur du GP de Chine, Juss Sports Group, a officiellement demandé à ce que la course soit reportée. La FIA et la F1 ont donc décidé d’accepter cette demande officielle des promoteurs et de reporter le Grand Prix de Chine. En raison des inquiétudes sur la santé et de l’OMS qui traite le coronavirus comme une urgence sanitaire mondiale, la FIA et la F1 ont pris ces mesures pour s’assurer de la sécurité du personnel, des participants et du public. »

Aucune information n’étant fourni pour indiquer si l’épreuve Chinoise pourra se dérouler à une date ultérieure, vu l’importance du calendrier de plus en plus chargé avec 22 manches cette année.

La Fédération Internationale indiquant :

« La FIA et la F1 continuent de travailler étroitement avec les équipes, les promoteurs et les autorités locales pour évaluer la situation. Nous prendrons le temps nécessaires pour étudier la viabilité de dates alternatives potentielles plus tard dans l’année si la situation s’améliore. La FIA continuera de suivre la situation, y compris pour les autres épreuves de sport automobile. »

François LEROUX

Photo : PIRELLI