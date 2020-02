40 CONCURRENTS EN 2020 EN PISTE EN ENDURANCE EUROPÉENNE DE L’ELMS.

40 voitures participeront cette année au Championnat d’Europe d’Endurance de l’ELMS, soit 18 LMP2, 13 LMP3 et 9 LMGTE. Les prototypes LMP3 ‘modèle’ 2020, feront leurs débuts à Barcelone.

La liste des engagés de l’European Le Mans Series 2020, vient donc d’être dévoilée, avec un total de 40 voitures, réparties dans les trois catégories.

18 VOITURES EN LMP2

La catégorie LMP2 affichera une fois encore 18 voitures, et la quasi-totalité des équipes engagées en 2019, sera de nouveau en piste en 2020. L’équipe Française IDEC Sport, cher à Patrice Laffargue et Jean Claude Ruffier et que manage Nicolas Minassian, défendra sa couronne ELMS conquise de haute lutte avec son ORECA 07-Gibson.

Titré chez les pilotes, Paul Lafargue en est le pilote de pointe désigné. Vice-championne l’an passé, l’écurie Russe G-Drive Racing sera aussi présente avec son Aurus 01-Gibson, toujours pilotée par Roman Rusinov.

Victorieuse de la catégorie LMP2 des 24 Heures de Daytona voici quelques jours, le Team US DragonSpeed, poursuivra son aventure en ELMS avec Memo Rojas, l’un des Champions 2019 des pilotes LMP2, arrivant d’IDEC Sport.

Victorieuse en 2019, United Autosports engagera une nouvelle fois deux voitures. Inter Europol Competition, la Polonaise fera courir une deuxième Ligier et Thunderhead Carlin Racing disputera sa deuxième saison avec l’unique Dallara P217 du plateau 2020.

Mais,bonne nouvelle, la catégorie LMP2 s’enrichit de deux nouvelles équipes en 2020. L’écurie tricolore, la Bretonne Ultimate fait le grand saut depuis la catégorie LMP3, avec Jean-Baptiste Lahaye comme pilote leader.

Une nouvelle entité dénommée, Richard Mille Racing Team, engagera une ORECA 07-Gibson pour un équipage 100% féminin, avec en Capitaine du trio, l’ancienne pilote IndyCar et vice-championne IMSA GTD, l’Écossaise Katherine Legge qui sera épaulée par la Colombienne Tatiana Calderón et a jeune Allemande, Sophia Floersch.

Figurent également sur la liste des engagés LMP2, High Class Racing, Algarve Pro Racing, le Duqueine Team, le Panis Racing, BHK Motorsport, Cool Racing et le Graff.

LMP3 : UNE NOUVELLE ÈRE…

2020 marque un nouveau chapitre pour la catégorie LMP3, avec les débuts sur la scène internationale de la toute nouvelle Ligier JS P320 et de la Duqueine M30-D08.

Treize engagés seront en piste cette saison. Eurointernational et Inter Europol Competition poursuivront leur duel pour le titre. Nigel Moore sera de nouveau pilote chez Inter Europol Competition, et Harrison Newey le pilote de pointe de la Ligier d’Eurointernational.

Champion LMP2 en titre, IDEC Sport engage une Ligier pour Patrice Lafargue, et les équipes United Autosports et Nielsen Racing feront rouler chacune deux voitures. Respectivement des Ligier et des Duqueine !

DKR Engineering, 360 Racing, Realteam Racing, Graff et RLR MSport seront à nouveau au départ, avec une voiture pour chacune de ces équipes.

LMGTE : 9 VOITURES EN PISTE

Le plateau LMGTE comprendra neuf voitures en 2020.

Au total, sept Ferrari et deux Porsche figurent sur la liste des engagés. La marque Allemande est représentée par les deux 911 RSR du Proton Competition et du Dempsey Proton Racing.

Côté Ferrari, AF Corse, JMW Motorsport, Spirit of Race et Kessel Racing seront de nouveau en piste. Ces équipes seront rejointes par Iron Lynx, une nouvelle entité italienne, avec au volant de ses 488 Claudio Schiavoni sur la N°60 et Manuela Gostner, au volant de la N°83.

La saison de l’European Le Mans Series 2020, débutera à Barcelone avec les deux journées d’essais officiels arabisées sur le circuit de Catalunya à Montmeló, à partir du lundi 30 mars.

Cette semaine d’ouverture de cette nouvelle saison, s’achèvera avec les 4 Heures de Barcelone, le dimanche 5 avril.

Questionné Gérard Neveu, Directeur Général de l’European Le Mans Series, indique :

« Nous sommes très heureux d’annoncer une nouvelle fois un superbe plateau ELMS 2020 de 40 voitures. La catégorie LMP2 est très fournie, avec des équipes et des pilotes de très haut niveau. Le plateau LMP3 présentera les nouvelles voitures de deuxième génération, produites par Ligier et Duqueine, et offre lui aussi une belle affiche.»

Et il précise et lâche encore :

«En LMGTE, nous sommes impatients de vivre une nouvelle saison sensationnelle, riche en batailles intenses entre Porsche et Ferrari. Avec six courses de quatre heures sur quelques-uns des plus beaux circuits d’Europe, notre trajectoire ELMS 2020 se présente pour le mieux et nous vous donnons rendez-vous dès le 5 avril prochain à Barcelone pour le lancement de la saison.»

Gilles GAIGNAULT