VEE KAY, LE PLUS RAPIDE DES 1ers ESSAIS INDYCAR 2020, VITE STOPPÉS PAR LA PLUIE, SUR LE CIRCUIT DU COTA À AUSTIN AU TEXAS

Le froid et la pluie arrêtent la première journée des 1ers tests d’avant-saison du Championnat des monoplaces US de l’Indycar, sur la piste du COTA (Circuit Of The Amerique) à Austin au Texas

Sur le circuit des Amériques à Austin ce mardi 11 février déjà tôt en matinée, les températures sur la piste Texane dépassaient tout juste les 5°.

Du coup, peu de pilotes – 6 seulement- se sont aventurés sur la piste et ensuite comme la pluie faisait immédiatement son apparition, la séance et alors que deux tours seulement avaient été bouclés, s’arrêtait puisqu’aux USA, on ne roule pas sous la pluie !

Et en deux ptits tours de chauffe, le jeune ‘ rookie ‘ Hollandais Rinus Vee Kay, venu de l’Indy Light, obtient le temps de référence pour l’honneur!

Néanmoins, auparavant on a pu apercevoir pour la toute première fois en piste les rares monoplaces 2020 en piste, équipées du nouveau halo, dénommé en Indycar ‘Aeroscreen.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR – TEAMS

LE RÉSULTAT DES PILOTES EN PISTE CE 11 FÉVRIER 2020

1- Rinus VeeKay (Dallara-Chevy) Ed Carpenter, 2’41”8165 – 2 tours

2 – Alexander Rossi (Dallara-Honda) Andretti, 2’47”9843 – 1 tour

3 – Scott McLaughlin (Dallara-Chevy) Penske, 2’54”7060 – 2 tour

4 – Will Power (Dallara-Chevy) Penske, 2’54”8340 – 1 tour

5 – Conor Daly (Dallara-Chevy) Ed Carpenter, 3’00”4072 – 2 tours

6 – Alex Palou (Dallara-Honda) Dale Coyne, 5’47”3917 – 2 tours