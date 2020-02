PORSCHE DÉVOILE SES ÉQUIPAGES POUR LES ’24 HEURES DU MANS’ 2020.

On l’imaginait comme l’an dernier, l’équipe Porsche alignera quatre 911 RSR-19 dans la catégorie GTE Pro aux 24 Heures du Mans programmée les 13 et 14 juin.

La confirmation est venue ce mardi 11 février et c’est Fritz Enzinger, vice-président de Porsche Motorsport qui l’a annoncé :

« L’engagement de quatre voitures en GTE démontre l’importance de cette classique Sarthoise pour Porsche. »

Et l poursuit :

« Avec nos équipes du Mondial WEC et de l’IMSA, nous disposerons d’équipages mélangeant parfaitement et l’expérience et la jeunesse. »

Au volant de la N°91 et de la N°92, alignées par la structure Allemande du Manthey Racing, on retrouve font les tandems titulaires en Mondial d’Endurance WEC , d’une part la paire Richard Lietz et Gianmaria Bruni et d’autre part, celle formée des Champions du Monde en titre et vainqueurs sortants au Mans, le duo Kévin Estre-Michael Christensen.

Lesquels seront respectivement épaulés par le Français Frédéric Makowiecki et le Belge Laurens Vanthoor.

L’équipe Core Autosport, assurant la logistique de la N°93, que se partageront les pilotes en IMSA, le Néo-Zélandais Earl Bamber et le Britannique Nick Tandy – un tandem vainqueur des 24 Heures 2015 au Général associés à l’Allemand Nico Hülkenberg – qui sera accompagné par l’Australien Matt Campbell.

Enfin la quatrième, la N°94 sera confiée à un trio 100% tricolore avec Patrick Pilet, Mathieu Jaminet et Julien Andlauer.

François LEROUX