DERNIER TOUR DE PISTE A INDIANAPOLIS POUR JOHN ANDRETTI…

John Andretti, fils d’Aldo et donc neveu de Mario Andretti, nous quitte à 56 ans, il était né le 12 mars 1963 à Bethlehem en Pennsylvanie aux USA.

John qui pilota comme bon nombre des membres de la célèbre dynastie des Andretti, est décédé ce jeudi 30 janvier 2020, des suites d’un cancer.

Comme pilote, il avait essentiellement couru aux États Unis, dans différents Championnats, s’alignant aussi bien dans les épreuves de monoplaces du CART – devenu Indycar– et notamment à l’Indy 500, plus connu en Europe sous l’appellation de 500 Miles d’Indianapolis, mais également dans les manches de la Nascar, décrochant deux victoires en Winston Cup, lors du Pepsi 400 à Daytona en 1997 et ensuite à Martinsville en 1999.

L’emportant aussi en IMSA en Endurance, en triomphant aux Rolex 24 à Daytona en 1989, au volant de la Porsche 962C du Team Miller –Busby Racing, associé au Français Bob Wolleck et au Britannique Derek Bell.

John avait disputé les 24 Heures du Mans en 1988, les 11 et 12 juin, au sein d’un équipage 100% Andretti, au volant de l’une des Porsche 962C, la N°19 aux couleurs du Manufacturier Dunlop et en compagnie de son oncle Mario Andretti et de son cousin Michael, terminant au sixième rang.

Ces dernières années, on le savait luttant contre ce cancer qui l’a emporté…

RIP John

Avant d’être porté en terre John a effectué un dernier tour de piste sur le célèbre ovale d’Indianapolis …

Peter GRISWOLD

Photos : ANDRETTI Autosport et IMSA