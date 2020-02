L’ÉQUIPAGE 2020 DE L’ÉCURIE PANIS RACING POUR LA SAISON ELMS EN LMP2 EST COMPLET

L’écurie rebaptisée Panis Racing dirigée par Olivier Panis, Sarah et Simon Abadie se lance dans sa 5ème saison en ELMS (European Le Mans Series) en catégorie LMP2.

L’Oreca 07 qui porte désormais le numéro 31 – celui du département de la Haute Garonne et Toulouse où est basée l’équipe – est de nouveau confiée au Britannique William (Will) Stevens et au Français, le Sarthois Julien Canal, et c’est Nicolas (Nico) Jamin qui vient compléter l’équipage de l’écurie tricolore pour la campagne 2020.

Le trio débutera donc les 30 et 31 mars sur la piste di circuit de Catalunya à Barcelone pour les essais officiels collectifs de l’ELMS, la semaine précédant la première course sur le circuit catalan, programmée, elle, les 3, 4 et 5 avril.

Olivier Panis – Team Principal explique:

« Je suis ravi de repartir aux côtés de Sarah et Simon Abadie dans cette aventure en ELMS. C’est une grande fierté pour nous que d’être associés au manufacturier Goodyear et de pouvoir bénéficier de son héritage, sa technologie et sa notoriété mondiale dans le sport automobile. Nous sommes également très reconnaissants vis-à-vis de ELF pour sa confiance ; ce partenariat résonne de façon particulière pour moi car cette marque m’a permis de faire mes débuts en F1 et m’a longtemps accompagné dans ma carrière de pilote. Un grand merci aussi à tous les partenaires qui se sont impliqués à nos côtés dès le début et qui nous renouvellent leur confiance pour 2020. »

Et il enchaîne:

« Nous sommes heureux d’avoir réussi à réunir trois pilotes de grande envergure pour s’attaquer à cette nouvelle saison. Le niveau de performance de Will (Stevens) n’est plus à démontrer et ses capacités à transmettre les informations techniques à ses coéquipiers et à l’équipe sont un atout majeur. Nous allons également pouvoir continuer de bénéficier de la solidité et de la grande expérience en endurance de Julien (Canal), rajoutées à sa complicité avec Will ces deux saisons passées. C’est une grande satisfaction d’accueillir Nico (Jamin) pour compléter cet équipage, ce jeune pilote a montré de très belles choses en LMP2 et nous connaissons son esprit d’équipe et sa capacité à s’intégrer. Nul doute que ce trio a les armes pour se battre en haut du tableau et remporter des courses ! »

PAROLES DE PILOTES

Will Stevens – Pilote LMP2 Oreca 07 N°31 :

« Je suis vraiment heureux de continuer l’aventure avec Panis Racing et ses partenaires pour ce qui sera notre troisième saison ensemble. Nous avons beaucoup grandi au cours de ces années et mis de nombreuses choses en place pour espérer atteindre des objectifs élevés cette saison en ELMS. Nous avons une excellente équipe avec Julien Canal qui est avec moi depuis 2 ans, et le nouveau venu Nico Jamin que je connais depuis un moment. Je suis sûr qu’il peut apporter beaucoup à l’équipe. Je tiens à remercier chaleureusement le team pour sa confiance en moi et en ma capacité à les emmener le plus haut possible. Vivement le début de la saison ! »

Nico Jamin – Pilote Oreca LMP2 07 N°31 :

« Je suis extrêmement heureux et excité de rejoindre Panis Racing. J’ai été très chaleureusement accueilli par toute l’équipe lors de ma visite à l’atelier basé à Toulouse. Je me sens déjà faire partie de la famille ! L’écurie a déjà montré son énorme potentiel les saisons passées en ELMS et aux 24 H du Mans et je crois vraiment que nous avons le package technique et l’équipage pour se battre pour remporter le championnat ! J’ai hâte de travailler avec Will, car il est une référence dans le monde de l’endurance en LMP2, et Julien est un Silver de très haut niveau avec une grande expérience dans cette voiture. Je remercie Olivier Panis, Sarah et Simon Abadie pour cette belle opportunité. J’ai hâte de commencer ! »

Julien Canal – Pilote LMP2 Oreca 07 N°31 :

« Je suis très heureux de repartir pour une troisième année consécutive avec l’équipe Panis Racing ainsi qu’avec Will Stevens. Son talent de metteur au point et sa vitesse sont des atouts très importants et nous accueillons aussi avec un grand plaisir Nicolas Jamin qui s’est révélé être une valeur sûre dans le sport automobile. Bienvenue à lui ! Nous avons une très belle carte à jouer sur ce championnat ELMS 2020. J’ai maintenant hâte de retrouver mon équipe et mes coéquipiers sur les circuits pour continuer notre travail effectué depuis ces deux dernières années et ainsi viser les podiums!»

Gilles VIRMOUX

Photos : MPS Agency et Thierry COULIBALY