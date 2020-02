F2 : MAZEPIN ET GHIOTTO CHEZ HITECH.

Nouvelle venue en F2, Hitech a opté pour l’expérience.

À savoir un pilote très chevronné, Luca Ghiotto

et un pilote qu’elle connait bien, Nikita Mazepin.

Hitech est une équipe en pleine reconstruction. Présente en F3 FIA et en F3 Asian, elle s’occupe de l’engagement des W Series. Pour 2020, elle débute en F2 et fait rare dans la discipline, elle y crée une structure ex nihilo.

Pilote Hitech durant deux saisons de F3 (2016 et 2017), Nikita Mazepin était d’emblée cité comme candidat potentiel. Fils d’oligarque, le Russe a longtemps fait ricaner le paddock pour son talent sonnant et trébuchant… On l’a ainsi vu décrocher un poste de pilote d’essai alors qu’il avait toute la peine du monde à obtenir un Top 5 en F3… Mais lors de son arrivée en GP3, en 2018, Mazepin fut métamorphosé. On l’a trouvé rapide et patient. Une prouesse récompensée par une place de vice-champion (et meilleur débutant.) Il suivi son équipe de GP3, ART Grand Prix, en F2 et hélas, il fut incapable de confirmer. Le Russe espère donc retrouver le feu sacré en retournant dans son équipe de F3.

À ses côtés, le revenant Luca Ghiotto. Du moins, l’Italien était présent en F2 en 2019. Mais il avait prévu de bifurquer sur l’endurance, pour 2020, avec un baquet chez R-Motorsport, l’équipe officiel d’Aston Martin. Et le revoilà sur la grille de la F2, pour la cinquième année ! C’est d’autant plus curieux que c’était Sergio Sette Camara qui était attendu dans l’autre baquet de Hitech. Faut-il en déduire que le Brésilien sera en Indycar, avec Carlin ? En 2015, Ghiotto était bien le seul à ralentir Esteban Ocon, dans sa conquête du titre en GP3. Mais depuis, en GP2/F2, l’Italien a eu des difficultés à se mettre en valeur. En 2019, il termina 3e du classement, au terme d’une belle bataille. De part son expérience et son palmarès, il est candidat au titre.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photo : HITECH