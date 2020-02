GROS SUCCÈS POUR LA VENTE BONHAMS AU GRAND PALAIS : 20 MILLIONS€ (19.693.000€)

TOP LOT DE TOUTES LES VENTES DE LA SEMAINE RÉTROMOBILE

Une rare Bugatti Type 55 Roadster de 1932 remportée à 4.600.000€

RECORD MONDIAL DE LA MARQUE INVICTA

Une Invicta 4 ½ litre S-Type Low Chassis Sports de 1931, vendue 1.610.000€

Une magnifique Bugatti Type 55 Roadster de 1932, l’une des plus importantes voitures de sport de l’âge d’or de Bugatti a été remportée en salle pour la somme impressionnante de 4.600 000€ lors de la vente Bonhams qui a eu lieu au Grand Palais à Paris ce jeudi 6 février 2020. Cette Bugatti est le lot le plus important parmi les ventes qui se sont déroulées pendant la semaine de Rétromobile à Paris.

La première vente aux enchères Européenne de l’année pour la maison Bonhams est un succès, réalisant un montant total de 20 millions d’euros (19 693 000€), son meilleur résultat à ce jour pour une vente au Grand Palais à Paris!.

Ce rare exemplaire – l’un des 29 existants – une des premières Supercars Françaises, était au cœur de l’attention pour sa première présentation aux enchères après avoir appartenue pendant … 56 ans au célèbre collectionneur Britannique de Bugatti, feu Geoffrey St John, et dernièrement à sa nièce, le Dr Alissar McCreary.

C’est dans une salle comble que ce sont disputées avec élan, les enchères entre .. trois enchérisseurs et ce avant d’être finalement remportées par un couple de collectionneurs Suisses, très applaudi naturellement vu le montant de la vente…

Philippe Kantor, responsable du département automobile Europe Bonhams, déclarait :

» Nous sommes extrêmement fiers de nous être vu confier cette voiture de sport exceptionnelle et historique. C’était une occasion unique d’acheter l’un des joyaux de l’âge d’or de l’artisanat et des performances automobiles. Nous sommes ravis autant pour le Dr McCreary que pour le nouveau propriétaire ».

Ce modèle sportif est l’un des plus importants de la marque, dont la première sortie d’usine fut les 24 Heures du Mans, pilotée par deux des plus célèbres pilotes de course de l’époque, Louis Chiron et le Comte Guy Bouriat-Quintart. Sa carrosserie unique est conçue par le designer automobile Giuseppe Figoni à la demande du second propriétaire, le magnat Français de l’édition, Jacques Dupuy, qu’il a lui-même conduite dans le Rallye Paris-Nice en 1933.

La vente Bonhams au Grand Palais est réputée pour vendre avec succès des Grandes Marques d’avant-guerre, il n’est donc pas surprenant qu’un autre lot se soit lui aussi également envolé, celui celui d’une Invicta 4 ½ litre S-Type Low Chassis Sports, datant de 1931, avec une carrosserie unique « cabriolet sport » de Carbodies qui décroche un record mondial pour la marque, en étant vendue 1.610.000 €.

QUELQUES AUTRES EXEMPLES DE BELLES VENTES CE JEUDI 6 FEVRIER 2020 AU GRAND PALAIS DE PARIS

Mercedes Benz 500k Cabriolet A de 1935 – vendue pour 1.610.000 €.

La 500k était la supercar de son époque. Un des 31 exemplaires construits, dessiné par le carrossier Sindelfingen conçue par l’ingénieur Hans Nibel, créateur des premiers châssis des voitures de course de légendes » Sliver Arrows « . Livrée neuve à l’acteur de cinéma français d’avant-guerre, Henry Garat.

Mercedes-Benz 300SL Roadster de 1963 vendue pour 1.033.333 €.

L’un des 200 Roadsters construits, équipé de freins à disque et d’un bloc moteur tout aluminium. Vendue avec son toit rigide d’usine.

Talbot AV105 Brooklands Sports Racer de 1934, vendu pour 879.750 €.

Victorieuse du circuit de Brooklands pilotée par le célèbre Dr Roth et le pilote maison WM » Mike » Couper et plus récemment du Flying Scotsman Rammy 2013.

2009/2019 MAT New Stratos Coupé, vendue pour 690.000 €.

Première d’une série limitée de seulement 25 exemplaires la New Stratos est inspirée de la légendaire voiture de rallye Lancia des années 1970, dotée d’un moteur V8 de 4,3 litres de 540 ch et d’un châssis Ferrari 430 Scuderia. C’est la première fois qu’un exemplaire est présenté aux enchères.

En conclusion, James Knight, Président de Bonhams Group Motoring et co-commissaire-priseur pour la vente, a déclaré :

« C’est un très bon début pour notre calendrier européen, qui présente également cette année notre vente prisée de Monaco, ainsi qu’un retour à Bonmont après la vente exceptionnelle de l’année dernière, et un nouveau rendez-vous passionnant qui sera annoncé sous peu ».

François LEROUX

Photos : BONHAMS