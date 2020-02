UN ÉQUIPAGE 100% FÉMININ ET 100% CHINOIS AU DAKAR 2021 ?

Le Dakar 2020 est à peine terminé qu’il y a un volontaire pour l’Édition 2021 !

En l’occurrence, le China Crazy Women Off Road Team

qui ambitionne un équipage 100% féminin autour de la star Rong Pan Pan.

Ce premier Dakar Saoudien fut marqué par un engagement record de pilotes Chinois. Le Pays du Milieu est bien l’un des derniers avec un championnat national de Rallye-Raid très dynamique. La plupart des pilotes n’y parlent que mandarin et ils n’ont jamais franchi la Grande Muraille. Par contre, le Dakar, ils connaissent !

Toute petite, Rong Pan Pan rêvait déjà de la mythique course. Elle est née à Zhengzhou, la ville du team Sailun Jinyu, qui fut partenaire de Dessoude. Mais les Rong n’avait pas les moyens de financer la passion de leur fille. Qui plus est, à leurs yeux, le sport auto n’était pas une carrière viable. Rong fut donc infirmière, un « vrai travail », bien loin des dunes… En 2011, elle disputa une poignée de Rallyes-Raids locaux. L’année suivante, elle remisa définitivement la blouse au vestiaire. En 2014, elle termina vice-Championne du Championnat chinois de Rallye-Raid (en catégorie T3 diesel.) L’année suivante, Lifan lui offrit un baquet « usine » avec la promesse de disputer le Dakar 2015… Hélas, le constructeur connu des difficultés et le projet fut avorté. Depuis, elle est revenue à des écuries privées et a enchaîné les coupes des dames.

Wang Yi, une journaliste de Zhengzhou, a décidé de monter une équipe.

Le China Crazy Women Off Road Team ambitionne de disputer le Dakar et le Silk Way, en 2021. Rong Pan Pan sera dans le baquet de gauche, avec une chinoise comme équipière. En ces temps de coronavirus, difficile de mobiliser les sponsors ou même de se déplacer pour se rendre à un rendez-vous.

Néanmoins, Yang est confiante.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photo : WANG YI