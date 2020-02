NOUVEL ÉQUIPAGE POUR LA LMP3 INTER EUROPOL A SEPANG ET BURIRAM EN ASIAN LE MANS

La prochaine et avant-dernière course de l’Asian Le Mans Series aura lieu à Sepang, en Malaisie. Ce sera une course de nuit, car le départ est prévu à 17 heures le samedi soir 15 février!

Pour cette course et la suivante, manche de clôture du calendrier 2019-2020, sur le circuit de Chang à Buriram en Thaïlande, l’équipe Polonaise Inter-Europol, nous annonce qu’elle alignera un nouvel équipage constitué de deux pilotes, deux nouveaux dans l’équipe pour courir au volant de la Ligier LMP3, Dan Wells le Britannique et Philip Kadoorie, de Hong Kong.

Malheureusement, le troisième qui réside en Chine continentale a dû annuler son déplacement à cause du virus Corona.

Dan Wells qui indique: « Je suis très heureux que Philip et moi-même rejoignions Inter Europol Compétition pour une partie de saison en Asian Le Mans Series en LMP3. Je connais bien la voiture après l’avoir conduite en Asie, et Philip a effectué un test de prototype très réussi l’année dernière, ce qui nous donne une bonne base et un optimisme pour Sepang et Buriram. J’espère que nous pourrons obtenir de bons résultats pour l’équipe. Je tiens à remercier l’équipe de nous accueillir et j’ai très hâte à la série. «

Philip Kadoorie ajoutant: « Je suis vraiment impatient de faire mes débuts en Asie au Mans. Bien que les deux circuits soient nouveaux pour moi, je serai sûr de faire beaucoup de préparation dans la simulation avec mon entraîneur et coéquipier Dan. Je me sens très à l’aise dans la voiture LMP3 que j’ai testée récemment et j’ai hâte de rejoindre une équipe aussi formidable que la prochaine étape de mon voyage. «

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM

LE TIMING DE REPLEUVE DE SEPANG

Vendredi 14 février

16.25 – 17.55 Essai libre 1

20.00 – 21.30 Essai libre 2

Samedi 15 fevrier

12.30 – 12.45 Qualif LMP3

13.00 – 13.15 Qualif LMP2

17.00 – 21.00 Course