RETROMOBILE 2020 : LES COUPS DE CŒUR D’AUTONEWSINFO

Le plus gros coup de cœur est évidemment le salon lui-même, c’est le plus beau de l’année et probablement l’un des plus élégants au monde.

On y voit profusion de voitures Classic et Vintage toutes plus belles et plus chères (très chères) que les autres, et il ne faut pas s’en priver, on a le droit de rêver et de fantasmer sur des objets que l’on ne pourra jamais s’offrir, à vrai dire, la grande majorité des visiteurs ne pourrait même pas s’offrir un boulon de roue…

COTEAUX SACRÉS

Alors, deux propositions, le magnifique stand de l’Atelier des Coteaux situé à Blérencourt dans l’Oise, où les Jaguar E sont légion mais cette structure qui fait des restaurations sublimes, s’est aussi lancée avec bonheur depuis quelques années dans les américaines, et son boss, l’ami Oscar Lefebvre expose une sublime Nash Ambassador à tomber…

Prix non communiqué bien sûr, sachez mon bon monsieur pardon comme me le souffle Gilles Gaignault, ‘Gentleman’ dans la collection, ça ne se fait pas de poser ce genre de question!

On se présente avec son chéquier … Effectivement! Sorry…

GRAEME HUNT : AND THE PRICE IS…

Pourtant… on donne les prix sur le stand anglais Graeme Hunt, avec profusion de MG de 1930, de Bentley de 1939 et autres Lagonda, ce très smart vendeur d’autos exceptionnelles à Londres, à Battersea même, un coin ultra chic où se trouve la célèbre centrale thermique, aujourd’hui arrêtée mais très connue en Angleterre, elle figure d’ailleurs sur un album de Pink Floyd !

Et finalement on est loin des prix habituels sur ce genre d’auto, bon une Bentley c’est quand même un billet de 300.000 dollars, une Lagonda de 1933, est proposée à 175.000, une magnifique Thunderbird de 1957 à seulement 67.500 dollars!

Pour comparer, une Rolls aujourd’hui, c’est 300.000…

Puis vient le vrai coup de cœur de ce salon.

TATRA UNE VRAIE LÉGENDE

L’expo Tatra qui se trouve dans le couloir qui relie les halls 1 et 2…

Rien que cela, vaut le coup de la visite.

Historiquement, l’ingénieur Ledvinka a créé les roues indépendantes, le moteur arrière à refroidissement par air. Et oui, qu’on se le dise, VW et Porsche c’est bien après !

La Tatra 77, avec son aileron arrière – idée que l’on retrouve sur la Bugatti Atlantic – est d’une élégance et d’un aérodynamisme exceptionnel, un moteur de huit cylindres en V de 2,9 litres de cylindrée, ça prenait 150 km/h … en 1934 !

On voit aussi la terrible 603 série 3 (1956/1962) qui a servi de voiture officielle aux apparatchiks soviétiques mais aussi d’épouvantail à la police politique des pays de l’est, on en voit,si j’ai bonne mémoire je crois dans le film « L’aveu » de Costa Gavras, qu se déroule dans la très sombre période de la Tchécoslovaquie communiste.

Aujourd’hui, Tatra ne produit plus d’autos mais des camions, il y a sur le stand, un moteur diesel V12 (1942-2020 !) de 15 litres de cylindrée, on rappelle que cette marque a gagné six fois le Dakar avec Loprais, ces camions ont aussi gagné l’Africa Race, le rallye légitimement descendant du Paris-Dakar.

Bref, Tatra une très belle histoire et une très belle collection, réunie grâce au musée de Koprivnice, au musée du Manoir de l’Automobile, l’atelier Ecorra et des collectionneurs privés.

ATELIER DE PEINTURE MOBILE ET SURÉLEVÉ

Autre curiosité, près de l’entrée du salon, la très étrange voiture à deux étages du peintre Guy Aloë, qui lui permettait de peindre en extérieur, quel que soit le temps, l’arrière de la cabine, qui contient son chevalet et ses pinceaux, monte d’un étage vitré grâce à une manivelle…

Elle est en vente, 34 000€.

LE STYLE UNIQUE DE YANN PENHOUET

A la galerie des artistes (stand F21) le stand Penhouet développe une idée revival sympa, on colle en plusieurs couches des journaux d’époque, des affiches d’autos, de pin up , d’avions vintage, un vrai bonheur des années 50 à accrocher chez vous.

1800€ pas donné mais il s’agit à chaque fois d’une oeuvre unique, sur fond bois…

Superbe.

CUBA LIBRE! (BERNARD ASSET)

Toujours à la galerie des artistes (stand 1 G 25) Bernard Asset, un très grand de la photo automobile, est allé faire plusieurs séjours à Cuba et a rapporté des clichés superbes, dont le prix varie avec la taille, on va de 45 à 1800€. Celui-ci, dit« Cogimar », un endroit proche de la Havane, est un trésor (800€).

On y voit un buste d’Hemingway, immense auteur américain adorateur de l’île…

JIM CLARK…

Toujours dans cette galerie des artistes (stand 1 K 24) Dominique Aubert propose des photos de la collection SpeedBird, allant du format marque page (50€) au grand mural, des clichés originaux d’une qualité démentielle.

Le départ au Mans de Jim Clark m’a fait craquer… 1250€.

HOMMAGE DES 24 HEURES DU MANS A HENRI PESCAROLO

Immanquable, le Musée des 24 Heures du Mans (stand 1 M 1).

Au circuit, il regroupe 140 autos légendaires, un vrai bonheur de le visiter, il est ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 18h…

Son stand de Retromobile est consacré à trois voitures mythiques d’Henri Pescarolo, un géant des 24 Heures du Mans avec 33 participations (Record) !

Il a aussi gagné quatre fois, ce qui en fait un vrai héros français… (1972-1973-1974-1984)

Sur le stand donc la Pescarolo C 60 de 2003 (en 2006, Sébastien Loeb fera partie de l’équipage qui terminera deuxième !) la Rondeau de 1981, qu’Henri a piloté avec Patrick Tambay, enfin évidemment la Matra 670 B de 1974, avec laquelle il a gagné l’épreuve en compagnie de Gérard Larrousse.

Sur le stand il ya aussi une boutique où l’on a envie de tout acheter…

La Ford GT 40 du musée se trouve, elle, sur le stand Motul…

STAND 21 EN TENUE DE SOIRÉE

Sur le stand de … Stand 21 (1 M 2) société française qui protège et habille les pilotes du monde entier, une vraie curiosité, une combinaison façon smoking !

Le boss créateur de la boîte en 1970, Yves Morizot, m’explique que cette combarde a tellement de succès qu’un de ses pilotes l’a utilisée pour se marier !

TRÈS GRAND CHIC A LA FRANÇAISE

Sur le stand de Châtellerault (à côté de celui du Château de Compiègne) un bijou, unique au monde, une Longchamp De Coucy proto de 1953, avec une aéro dingue, une allure folle et un moteur de moto de 350 cc…

Le génie français à l’état pur !

TEUF-TEUF MOMENT UNIQUE

C’est un stand unique, qui regroupe des voitures centenaires de collectionneurs, on ne les voit donc jamais toutes ensemble, sauf peut-être quand elles participent au rallye Londres-Brighton (plus chicos tu peux pas…) organisé tous les deux ans par Bonhams…

Ce club Les Teuf-Teuf a plus de 130 adhérents, dont deux aux USA, il organise aussi ses propres sorties, dont un Paris-Rouen, un Paris-Rambouillet…

Le jour de ma visite, certaines de ces autos emmenaient les visiteurs faire le tour du salon par l’extérieur (se vêtir chaudement…) je vous souhaite d’avoir ce privilège !

LE TEMPS N’EST PAS FORCÉMENT DE L’ARGENT

On va terminer par une jolie trouvaille au Hall 2, en face d’Artcurial.

Un fabricant de montres…

Il s’appelle Black Goose.

Dans le domaine automobile de luxe, il y a des tas de marques, belles d’ailleurs, qui coûtent une fortune et plus…

Ici, les modèles sont très distingués, la série Road Master est présentée sur une culasse de Jaguar MK1, la série Chrono est d’un design juste époustouflant.

Le prix alors ?

Non, je n’ai pas oublié un zéro.

160€ pour la Road Master, 299€ pour la chrono, celle qui est sur fond rouge et évoquant la légende Alfa Roméo est juste sublime.

Des infos sur https://www.blackgoose-watches.com/product-page/roadmaster-pioneer-edition

Voilà, pour le reste rêvez, si vous avez faim il faut prendre du temps car les queues sont importantes mais qu’importe ?

Ah oui, côté pratique, il y a un tram qui vous amène devant et pour les motards, énorme parking entre les halls 1 et 2, voilà, c’est ouvert jusqu’à dimanche, de 10h à 19h (nocturne jusqu’à 22h vendredi).

Le billet coûte 23€ ou 21€ sur Internet.

Les personnes à mobilité réduite paient 15€.

C’est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Bonne semaine amigos

Jean Louis BERNARDELLI

Photos : Frédéric Vieau, Alain Rossignol, Guillaume Beuzit, AutoNewsInfo