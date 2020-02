CHARADE HEROES 2020 : ON REMET ÇA !

Et c’est trop bien.

Il y a deux ans, pour le soixantième anniversaire du circuit, le plus beau du monde avec Spa parce qu’entièrement en décor naturel, en montagne qui plus est, Claude Michy et ses amis clermontois avaient fait un coup magistral…

Du coup, probablement dès le soir de la première édition, le succès aidant avec un public considérable, il était évident que même si cela représente un boulot considérable en organisation, tout le monde avait envie de remettre ça…

Se revoir encore une fois avec les héros du vingtième siècle, le plus beau de l’histoire de l’automobile et de la moto de compète, beau défi…

On sait peu de choses sur le programme, l’organisateur préserve ses surprises, il y a deux ans c’était un vrai événement mondial que l’on veut revoir, on connaît quand même la date, les 26 et 27 septembre 2020.

A cocher d’urgence sur votre agenda si vous aimez la légende et ses héros…

Jean Louis BERNARDELLI