BJERREGAARD-SVEN REMPORTENT LE 23éme MONTE CARLO HISTORIQUE

A l’issue d’une dernière nuit d’anthologie et comme bien souvent le rallye Monte Carlo Historique comme son ainé le grand Monte Carl’ a su nous en offrir, c’est finalement l’équipage N°110, celui formé de la paire Bjerreggard-Sven, au volant de leur Ford Escort qui triomphe et s’impose en devançant de seulement… 23 infimes secondes, et ce après les deux dernières spéciales de régularité au programme de cette 23éme édition de ce Rallye Monte Carlo Historique.

Les deux duos Espagnols Fernandez-Cosin et Zorilla-Hiero, complétant le podium 2020 !

A l’arrivée sur le port de Monaco au cœur de la nuit Monégasque, Henrik Bjerregaard, ravi de l’emporter confiait :

« Notre contrat est rempli je suis naturellement très heureux mais surpris aussi car on a commis une petite erreur dans la spéciale 14 et je me suis dit que comme les écarts étaient extrêmement serrés, c’en était fini pour nous. »

Et, il poursuit et ajoute :

« On s’est ensuite vite remis dans la course et ensuite la fin de cette spéciale s’est alors plutôt bien déroulée. Après la suite s’est bien déroulée. Mais c’était une grande surprise de rentrer et regagner Monaco et d’apprendre qu’on avait gagné On avait rien calculé rien prévu de tel ! c’est un peu une victoire à domicile puisque j’habite à Monaco»

