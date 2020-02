AUTONEWSINFO A L’HONNEUR AU SALON RETROMOBILE 2020

Chaque année les anciens mécaniciens de Grands Prix F1, Michel Mallier – l’homme aux doigts d’Or – qui accompagna des ses débuts, le regretté Jean Pierre Beltoise et Daniel Champion, l’un des tous premiers à s’occuper des moteurs Renault lors de l’arrivée du constructeur Français dans le Championnat du monde de F1 en 1977, remettent un Trophée à une personnalité du milieu de la course automobile.

Et cette année, hier mercredi 5 février 2020, cet honneur est revenu au fondateur de notre site AutoNewsInfo, Gilles Gaignault, lequel a été récompensé par le Trophée 2020 pour sa folle passion et sa fidélité et qui lui a été remis par Michel Mallier et Daniel Champion, sur le stand du magazine Autodiva de l’ami Gérard Gamand, en présence de quelques anciens pilotes, parmi lesquels Alain Serpaggi et Christian Ethuin

Précisons que le Trophée 2020 représente des pièces de l’inoubliable moteur Matra V12, bielle et piston… Un merveilleux souvenir pour Gilles qui a eu la chance et le privilége d’assister dans sa jeunesse aux brillants débuts de la firme Française en sport automobile avec le formidable triplé aux 24 Heures du Mans en 1972 d’abord avec la paire Henri Pescarolo-Graham Hill, puis ensuite en 1973 et 1974, avec cette fois l’équipage Henri Pescarolo et Gérard Larrousse

François LEROUX

Photos : BRUNO DES GAYETS et Guillaume BEUZIT