F3 : CHAROUZ AVEC SCHUMACHER, FRAGA ET KARI

Charouz est au complet ! L’équipe vient d’annoncer trois pilotes au profil très différents, pour la F3 FIA : Niko Kari, Igor Fraga et David Schumacher.

Changement complet pour Charouz, qui semble avoir perdu son partenariat avec Sauber Junior.

A 20 ans, Niko Kari fait figure de vétéran des circuits. Premier vainqueur de la F4 SMP, en 2015, il avait été adoubé par le Red Bull Junior Team. Le limonadier le plaça en F3, où il connut des résultats honnêtes. Puis ce fut le GP3, où il déçu son employeur, au point de perdre le soutien de Red Bull en cours de saison. Tel un pied de nez à son employeur, il s’imposa juste après. En 2016 et 2017, il rempila en GP3, sans retrouver le feu sacré. Le GP3 devint F3 FIA et Kari poursuivit, sans convaincre davantage. Malgré un test F2 à l’automne, le Finlandais va donc disputer sa cinquième saison de GP3/F3 FIA.

Né au Japon, mais Brésilien de passeport, Igor Fraga est un pilote au parcours surprenant. Il débuta en Brazil F3, en 2015, remportant le titre en « B », deux ans plus tard. Il s’essaya à l’US F2000, en 2018, terminant 4e. A la fin de l’année, Fraga nous dévoila ses talents en e-sports, s’imposant lors d’un tournois de Gran Turismo et intégrant l’équipe McLaren dédiée. En 2019, on le vit en Formula Regionale, où il fut très vite l’un des principaux animateurs. Terminant finalement 3e. Ce globe-trotter est actuellement en Toyota Racing Series, où il mène le classement provisoire ! Avec Fraga, tout est possible. Même un titre en F3 FIA ?

Enfin, le troisième Homme, c’est David Schumacher. Fils de Ralf, il débuta à l’hiver 2018-2019, en F4 UAE, terminant vice-champion. Il poursuivit en F4 ADAC, avec l’US Racing (partenaire de Charouz) de son père Ralf (meilleur débutant.) En 2019, il passa en Formula Regionale, toujours avec US Racing. Animateur probant, il fut délogé in extremis du podium par Fraga. On le vit ensuite à Macao, où il débuta ainsi en F3 FIA, déjà pour le compte de Charouz. A l’instar de son cousin Mick, David Schumacher alterne coups d’éclats et passages à vide (ces derniers étant les plus nombreux.) Peut-il enfin sortir du bois, en 2020 ? Notons surtout, que lorsque David roule, son papa n’est jamais loin…

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : F3