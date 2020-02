MOTOGP 2020 : LES MARQUEZ EN SCÈNE ET LORENZO PEUT-ÊTRE EN GP !

Bon, l’info du jour devait être la présentation officielle du team Honda HRC en Indonésie à Djakarta.

Ce sont les deux photos qui ouvrent ce sujet (pardon, c’est du jargon de journaleux, on dit « ce reportage ») cette présentation a été tristounette et longue, mais bon, on a vu les motos et les pilotes dans leurs couleurs 2020, comme je suis un mec qui ne respecte rien, j’ai noté sur la photo ci-dessus que le grand c’est le petit frère et le petit c’est le grand frère…

En dehors de ces photos, aucune info bien sûr, c’est habituel dans une conf de presse.

Depuis De Gaulle en fait, qui en faisait un superbe « one man show, » la conf de presse, où que ce soit et dans quelque domaine que ce soit, est devenue d’un convenu et d’un bien pensant désespérants.

Bon, un truc amusant, à trois rues de là, on n’oublie pas que l’Indonésie est un marché énorme et que chacune des marques Honda et Yamaha y a plusieurs usines, Yamaha a donc organisé un truc à deux balles (enfin il a fallu payer les billets d’avion en first…) avec les fans, Rossi et Vinales étaient là, on s’y est amusés comme des fous et ça a fait passer à l’as le truc très conventionnel de Honda.

Lin Jarvis était de la troupe, étonnant de la part d’un angliche qui ne sourit jamais mais il est clair qu’en image de marque, en ce moment, Yamaha pulvérise la concurrence.

Et ça doit le faire marrer !

Bon, la vraie info du jour, c’est encore du Yamaha, c’est que la marque a fait une demande de wild card pour le GP de Barcelone… sans révéler le nom du pilote !

Pas vraiment difficile de se demander pour qui, la Gazzetta dello Sport ajoute que, ça n’avait pas été précisé lors du recrutement de Lorenzo comme pilote testeur, il y aurait au contrat deux wild cards pour participer à deux GP.

Si cela se passe comme on le croit, Barcelone va pulvériser ses records de spectateurs parce que le retour de Lorenzo est évidemment une fête mais aussi un énorme défi, on est en Catalogne, le fief des deux frères Marquez, de Vinales etc …

Bon on espère que ça va se passer comme ça, le MotoGP n’est pas un truc de rêveurs mais il y a parfois de très grands moments…

Ah tiens j’oubliais, il y a eu une nouvelle journée de pré-tests à Sepang, aucun intérêt sur les chronos, les pilotes roulent avec ce qu’ils veulent, les titulaires comme les frangins Espargaro sachant qu’ils se remettent au boulot (sérieux) vendredi ont pu passer les pneus en chewing gum.

En tous cas on a enfin vu Lorenzo rouler en bleu, huitième temps, il est sorti trois fois en faisant tomber ses chronos d’une seconde, il est huitième temps aucune conclusion possible.

Sauf qu’enfin, il est là…

Les résultats du dernier jour de pré-essais à Sepang

1 – Pol Espargaro ( Ktm Factory) – 1:59.444

2 – Aleix Espargaro (Aprilia Gresini) – 1:59.622 – + 0.178

3 – Miguel Oliveira (Ktm Tech3) – 1:59.748 – + 0.304

4 – Michele Pirro (Ducati Team) – 1:59.922 – + 0.478

5 – Brad Binder (Ktm Factory) – 2:00.099 – + 0.655

6 – Stefan Bradl (Honda Team) – 2:00.441 – + 0.997

7 – Mika Kallio ( Ktm Factory) – 2:00.472 – + 1.028

8 – Jorge Lorenzo (Yamaha Factory) – 2:00.563 – + 1.119

9 – Sylvain Guintoli (Team Suzuki ) – 2:00.655 – + 1.211

10 – Iker Lecuona (Ktm Tech3) – 2:01.659 – + 2.215

11 – Lorenzo Savadori (Aprilia Gresini) – 2:02.805 – + 3.361

Jean Louis BERNARDELLI