F4 ITALIA : PREMA SORT LA CARTE JEUNE !

En 2020, PREMA va faire appel à deux novices supplémentaires : Gabriele Mini et Sebastian Montoya. Ils feront équipe en F4 Italia.

En 2020, PREMA jouera la carte de la jeunesse, en F4 Italia. Après le Suédois Dino Beganovic (membre de la Ferrari Driver Academy) et le Brésilien Gabriel Bortoleto, voici deux autres novices : Gabriele Mini et Sebastian Montoya. Un pari risqué pour l’équipe transalpine, habituée à jouer le titre chaque année.

2e du championnat Européen CIK-FIA, Gabriele Mini est présenté comme un espoir Italien. Du moins, c’est ce que dit son manager, Nicolas Todt. Il fêtera ses 15 ans fin mars, juste à temps pour disputer la F4 Italia.

Sebastian Montoya est le dernier « fils de » à tenter sa chance. Le sport, c’est dans le sang des Montoya ! Il y a eu Juan Pablo, bien sûr, champion d’Indycar et de F3000, vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis et de plusieurs Grand Prix. Qui se souvient de son oncle, Diego, pilote Sauber en Groupe C, au début des années 80 ? Il y eu aussi Federico, petit-frère de Juan Pablo, guère convaincant en Formula BMW USA et en FR 2.0. Désormais, il y a Sebastian. Juan Pablo Montoya croit en son fils, au point d’avoir levé le pied sur sa propre carrière. Les Montoya sont installés depuis de nombreuses années aux Etats-Unis. On s’attendait donc à voir le rejeton débuter en F4 USA, voire en US F2000. Surprise : c’est en Europe qu’il va faire ses débuts.

Joest Jonathan OUAKNINE

Copyright : PREMA