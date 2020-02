EWC 2019/2020 : LA CONF’ DE PRESSE LANCE LES 24 HEURES DU MANS MOTO

Du très beau monde pour cette conf’ de présentation de ce qui sera la troisième manche du mondial EWC, du 16 au 19 avril 2020.

Il s’agit bien sûr des 24 Heures du Mans Moto, 43ème édition !

Les résultats temporaires de ce championnat du monde d’endurance moto 2019/2020 sont au bas de ce reportage.

Ainsi que la liste des engagés.

On a vu bien sûr en vedettes américaines le boss du team SRC Kawasaki et son pilote Erwan Nigon, champions du monde en titre qui entendent bien le rester…

Gilles Stafler, au passage, le boss du team SRC rebaptisé « We bike », les sponsors arrivent après le titre, c’est une bonne chose, a d’ailleurs dit qu’il était rarissime qu’une Kawasaki figure sur l’affiche officielle de l’épreuve et sa joie de transformer le No 11 de sa moto en No1…

Pierre Fillon, le président de l’ACO s’est félicité de l’internationalisation de l’épreuve, l’endurance a été un sport franco-français et c’est en train de changer.

Il est aussi très heureux de l’arrivée d’un nouveau constructeur, Ducati, Louis Rossi fera partie de l’équipage, quittant ainsi les teams juniors pour la catégorie EWC.

On annonce aussi la construction d’une nouvelle passerelle, dite « Panoz », qui permettra de ne plus mélanger le flux piétons et le flux autos, excellente initiative… (Entrée nord)

Jacques Bolle, président de la FFM, a dit son admiration pour Vincent Philippe, dix fois champion du monde, qui quitte l’endurance et que l’on ne verra donc pas aux 24 Heures.

Le boss d’Eurosport Events a indiqué une augmentation de l’Audimat de 30%, le circuit attend 80 000 spectateurs, il s’agit bien sûr de chiffres officiels, à prendre avec circonspection comme tous les chiffres officiels…

Il y aura donc au départ 22 motos en catégorie EWC et 33 en Superstock.

A ce propos, Damien Saulnier, le nouveau « chef » du SERT Suzuki, a indiqué avoir, en collaboration avec Claude Michy, le promoteur du GP de France moto, regroupé le team EWC et le team junior Suzuki.

Excellente initiative, qui améliore tout dans les deux teams.

On a annoncé le nom des deux groupes de Rock qui assurent les concerts du week-end, UK on the Rocks et Popa Chubby, et Stéphane Paulus est venu nous informer de l’organisation d’une épreuve International Bridgestone Handy Race, en ouverture de rideau.

Ce garçon est vraiment incroyable, il n’a plus l’usage de ses jambes et a roulé au Touquet !

Voilà c’est du 16 au 19 avril avec ambiance et course superbe, n’hésitez pas, au Bugatti les spectateurs sont toujours les rois…

Jean Louis BERNARDELLI

Photos ACO

Classement actuel du mondial 2019/2020

https://www.fimewc.fr/standings/

Liste des équipages engagés aux 24 heures du Mans Moto 2020

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.fimewc.com/wp-content/uploads/2020/02/24HMotos20_ProvEntryList04Feb.pdf